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Социальные пенсии предложили проиндексировать на 3,4 процента
Социальные пенсии предложили проиндексировать на 3,4 процента
Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T19:13
2021-03-10T19:33
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в России" с 1 апреля 2021 года должна быть осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (далее — ПМП) в России за прошедший 2020 год", — указано в пояснительной записке.Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) и за 2019-й (9002 рубля), темп роста ПМП за 2020 год в России составил 103,4%, отметили в Минтруде.Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, до конца года на индексацию соцпенсий из бюджета направят 12,8 миллиарда рублей.Социальную пенсию получают граждане, у которых в силу различных обстоятельств нет достаточного трудового стажа для страховой пенсии. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.Как добавили в Минтруде, россияне, у которых социальная пенсия меньше регионального ПМП, получают соцдоплату, увеличивающая пенсионное обеспечение до этого уровня.
https://ria.ru/20210309/vykhod-1600475321.html
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Социальные пенсии предложили проиндексировать на 3,4 процента

19:13 10.03.2021 (обновлено: 19:33 10.03.2021)
 
© Fotolia / smirnoФинансы
Финансы - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Fotolia / smirno
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
"В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в России" с 1 апреля 2021 года должна быть осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (далее — ПМП) в России за прошедший 2020 год", — указано в пояснительной записке.
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Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) и за 2019-й (9002 рубля), темп роста ПМП за 2020 год в России составил 103,4%, отметили в Минтруде.
Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, до конца года на индексацию соцпенсий из бюджета направят 12,8 миллиарда рублей.

"Всего индексация затронет 3,9 миллиона граждан — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению", — говорится в сообщении.

Социальную пенсию получают граждане, у которых в силу различных обстоятельств нет достаточного трудового стажа для страховой пенсии. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.
Как добавили в Минтруде, россияне, у которых социальная пенсия меньше регионального ПМП, получают соцдоплату, увеличивающая пенсионное обеспечение до этого уровня.
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