https://ria.ru/20210310/pensii-1600669618.html

Социальные пенсии предложили проиндексировать на 3,4 процента

Социальные пенсии предложили проиндексировать на 3,4 процента

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:13

2021-03-10T19:13

2021-03-10T19:33

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 3,4%. Проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов."В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в России" с 1 апреля 2021 года должна быть осуществлена индексация социальных пенсий с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера (далее — ПМП) в России за прошедший 2020 год", — указано в пояснительной записке.Исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) и за 2019-й (9002 рубля), темп роста ПМП за 2020 год в России составил 103,4%, отметили в Минтруде.Как сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, до конца года на индексацию соцпенсий из бюджета направят 12,8 миллиарда рублей.Социальную пенсию получают граждане, у которых в силу различных обстоятельств нет достаточного трудового стажа для страховой пенсии. После индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля.Как добавили в Минтруде, россияне, у которых социальная пенсия меньше регионального ПМП, получают соцдоплату, увеличивающая пенсионное обеспечение до этого уровня.

https://ria.ru/20210309/vykhod-1600475321.html

https://ria.ru/20210310/pensiya-1600592011.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество