https://ria.ru/20210310/pensii-1600568808.html

Глава Минтруда рассказал о работе над предложениями по индексации пенсий

Глава Минтруда рассказал о работе над предложениями по индексации пенсий

Сформированы несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство РФ направило их в администрацию президента, сообщил глава Минтруда РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:02

2021-03-10T11:02

2021-03-10T11:02

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

правительство рф

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Сформированы несколько предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам, правительство РФ направило их в администрацию президента, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."Мы в Минтруде по поручению президента вопрос прорабатывали, сформировали несколько предложений, именно направленных на увеличение пенсионного обеспечения работающих граждан. Эти предложения мы соответствующим образом направили в правительство, я знаю, что правительство <...> предоставило в администрацию президента", - сказал он на заседании комитета Госдумы.Министр также выразил надежду на то, что обсуждение вопроса пройдет в ближайшее время.

https://ria.ru/20210310/byudzhetniki-1600559175.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), правительство рф, общество