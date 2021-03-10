Премьер Армении встретился с командным составом Вооруженных сил
16:33 10.03.2021 (обновлено: 16:41 10.03.2021)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкПремьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в среду, что встретился с командным составом вооруженных сил.
"Сегодня провел встречу с командным составом ВС. Свое выступление обнародую позднее", - написал Пашинян в Facebook.
Ранее Пашинян представил президенту Армении ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращены с 10 марта.
Давтян возглавлял генеральный штаб ВС Армении в 2018-2020 годах. В июле-ноябре 2020 года он был председателем военно-промышленного комитета республики. Ранее он руководил оперативным управлением генштаба, командовал пятым армейским корпусом. Кандидатура Давтяна на новую должность предлагается на фоне противостояния руководства генерального штаба с премьером.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.