https://ria.ru/20210310/pashinyan-1600639041.html

Премьер Армении встретился с командным составом Вооруженных сил

Премьер Армении встретился с командным составом Вооруженных сил

Премьер Армении Никол Пашинян заявил в среду, что встретился с командным составом вооруженных сил. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:33

2021-03-10T16:33

2021-03-10T16:41

оник гаспарян

никол пашинян

ереван

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/01/1599497344_0:0:3079:1732_1920x0_80_0_0_60d1797029f5044724432099bd48644e.jpg

ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в среду, что встретился с командным составом вооруженных сил."Сегодня провел встречу с командным составом ВС. Свое выступление обнародую позднее", - написал Пашинян в Facebook.Ранее Пашинян представил президенту Армении ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником генерального штаба вооруженных сил вместо генерал-полковника Оника Гаспаряна, полномочия которого, по утверждению премьера, прекращены с 10 марта.Давтян возглавлял генеральный штаб ВС Армении в 2018-2020 годах. В июле-ноябре 2020 года он был председателем военно-промышленного комитета республики. Ранее он руководил оперативным управлением генштаба, командовал пятым армейским корпусом. Кандидатура Давтяна на новую должность предлагается на фоне противостояния руководства генерального штаба с премьером.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/armeniya-1600630072.html

https://ria.ru/20210310/gasparyan-1600577052.html

ереван

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оник гаспарян, никол пашинян, ереван, армения, в мире