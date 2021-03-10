https://ria.ru/20210310/otshelnitsa-1600631052.html

Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом

Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом

Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии при поддержке российского бизнесмена, сообщил его представитель. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:51

2021-03-10T15:51

2021-03-10T18:04

агафья лыкова

олег дерипаска

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом, построенный в тайге в Хакасии при поддержке российского бизнесмена, сообщил его представитель."Сегодня избу освятил Митрополит Московский и всея Руси Корнилий. Его визит в Хакасию также организовал сибирский промышленник по просьбе Агафьи Карповны", - сказал представитель Олега Дерипаски, который профинансировал строительство дома.Строительство дома началось в декабре 2020 года, отшельница сама попросила бизнесмена о помощи. Из-за труднодоступности участка "Заимка Лыковых" дом строили поэтапно.Чтобы сократить сроки строительства, деревянное здание собрали в Абакане, после чего разобрали для доставки, предварительно пронумеровав бревна. Самым сложным этапом при строительстве была доставка пиломатериала. Бревна на трех машинах и тракторе привезли на базу отдыха у реки Ада, которая расположена в 250 километрах от жилья Агафьи.​ Далее стройматериал везли уже на аэролодках, для этого потребовалось 18 таких рейсов.Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах. Агафья Лыкова, которой в настоящее время 76 лет, до сих пор живет в тайге.

https://ria.ru/20201214/otshelnitsa-1589175755.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Епископ старообрядческой церкви Корнилий освятил избу отшельницы Агафьи Отшельница Агафья Лыкова въехала в новый дом. Сегодня построенную при поддержке Дерипаски избу в хакасской тайге освятил лично предстоятель Русской старообрядческой церкви митрополит Корнилий. 2021-03-10T15:51 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

агафья лыкова, олег дерипаска, общество