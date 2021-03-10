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Туризм
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Путин пообещал, что россиян не будут удерживать от отдыха за границей
Путин пообещал, что россиян не будут удерживать от отдыха за границей
Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T18:18
2021-03-10T18:30
туризм
владимир путин
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.Он добавил, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с коронавирусом.
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владимир путин, общество

Путин пообещал, что россиян не будут удерживать от отдыха за границей

18:18 10.03.2021 (обновлено: 18:30 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин.
"Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.
Он добавил, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с коронавирусом.
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