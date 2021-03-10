https://ria.ru/20210310/otdykh-1600660848.html

Путин пообещал, что россиян не будут удерживать от отдыха за границей

Путин пообещал, что россиян не будут удерживать от отдыха за границей

Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T18:18

2021-03-10T18:18

2021-03-10T18:30

туризм

владимир путин

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Власти не будут искусственно держать в стране россиян, которые хотят отдохнуть за границей, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые страны, в экономике которых туризм занимает заметное место, они уже объявляют о том, что они начинают открываться для туристов. Мы, безусловно, своих граждан искусственно держать не должны, и не будем этого делать. Тех наших граждан, которые хотели бы отпуск провести летом за рубежом", - сказал Путин в ходе совещания с членами правительства в режиме видеоконференции.Он добавил, что во многих странах, где россияне традиционно отдыхают, непростая ситуация с коронавирусом.

https://ria.ru/20210302/koronavirus-1599587172.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество