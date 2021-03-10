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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20210310/optimizatsiya-1600642202.html
Дрозденко рассказал об опыте оптимизации работы чиновников в Ленобласти
Дрозденко рассказал об опыте оптимизации работы чиновников в Ленобласти
Власти Ленинградской области рассчитывают, что практика оптимизации работы чиновников, используемая в регионе, будет востребована. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:48
2021-03-10T16:48
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают, что практика оптимизации работы чиновников, используемая в регионе, будет востребована.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации, губернатор области Александр Дрозденко, являющийся также председателем подкомиссии по вопросам реализации национального проекта "Производительность труда" комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", рассказал об успешно реализованном в Ленинградской области проекте реинжиниринга госуслуг, в результате которого был упрощен и ускорен процесс получения 25 услуг, сокращены более чем на треть сроки предоставления справок и информации, общая экономия на один процесс предоставления услуги составила до 92%."Практика реализации нацпроекта, опыт центра компетенций показали, что очень многое можно применить в госсекторе. Госуправление безусловно должно войти в программу: если мы хотим повысить производительность труда, то самим нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Когда экономика идёт вперёд, госвласть не должна быть в аутсайдерах, мы все должны быть эффективными управленцами", — отметил Дрозденко.
https://ria.ru/20210302/vlozheniya-1599619748.html
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александр дрозденко

Дрозденко рассказал об опыте оптимизации работы чиновников в Ленобласти

16:48 10.03.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают, что практика оптимизации работы чиновников, используемая в регионе, будет востребована.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации, губернатор области Александр Дрозденко, являющийся также председателем подкомиссии по вопросам реализации национального проекта "Производительность труда" комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", рассказал об успешно реализованном в Ленинградской области проекте реинжиниринга госуслуг, в результате которого был упрощен и ускорен процесс получения 25 услуг, сокращены более чем на треть сроки предоставления справок и информации, общая экономия на один процесс предоставления услуги составила до 92%.
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"Практика реализации нацпроекта, опыт центра компетенций показали, что очень многое можно применить в госсекторе. Госуправление безусловно должно войти в программу: если мы хотим повысить производительность труда, то самим нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Когда экономика идёт вперёд, госвласть не должна быть в аутсайдерах, мы все должны быть эффективными управленцами", — отметил Дрозденко.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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