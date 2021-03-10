https://ria.ru/20210310/optimizatsiya-1600642202.html

Дрозденко рассказал об опыте оптимизации работы чиновников в Ленобласти

Дрозденко рассказал об опыте оптимизации работы чиновников в Ленобласти

Власти Ленинградской области рассчитывают, что практика оптимизации работы чиновников, используемая в регионе, будет востребована. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:48

2021-03-10T16:48

2021-03-10T16:48

ленинградская область

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар — РИА Новости. Власти Ленинградской области рассчитывают, что практика оптимизации работы чиновников, используемая в регионе, будет востребована.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации, губернатор области Александр Дрозденко, являющийся также председателем подкомиссии по вопросам реализации национального проекта "Производительность труда" комиссии Госсовета по направлению "Экономика и финансы", рассказал об успешно реализованном в Ленинградской области проекте реинжиниринга госуслуг, в результате которого был упрощен и ускорен процесс получения 25 услуг, сокращены более чем на треть сроки предоставления справок и информации, общая экономия на один процесс предоставления услуги составила до 92%."Практика реализации нацпроекта, опыт центра компетенций показали, что очень многое можно применить в госсекторе. Госуправление безусловно должно войти в программу: если мы хотим повысить производительность труда, то самим нельзя оставаться в стороне от этих процессов. Когда экономика идёт вперёд, госвласть не должна быть в аутсайдерах, мы все должны быть эффективными управленцами", — отметил Дрозденко.

https://ria.ru/20210302/vlozheniya-1599619748.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр дрозденко