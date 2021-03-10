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"Пятерочка" и "Перекресток" запустили оплату покупок взглядом
"Пятерочка" и "Перекресток" запустили оплату покупок взглядом
Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", "Сбер" и Visa запустили сервис оплаты покупок взглядом на кассах... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T10:26
2021-03-10T10:30
пятерочка (сеть магазинов)
торговый дом "перекресток"
сбербанк россии
x5 retail group
москва
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", "Сбер" и Visa запустили сервис оплаты покупок взглядом на кассах самообслуживания в "Пятерочках" и "Перекрестках", говорится в сообщении X5."Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах "Перекресток", а в апреле к сервису подключится несколько магазинов "Пятерочка" в Москве. Visa является стратегическим партнёром проекта", - говорится в релизе.Сервис доступен клиентам Сбербанка. Чтобы воспользоваться технологией, в мобильном приложении банка необходимо выбрать соответствующий пункт и указать карту, с которой будут списываться средства. В свою очередь для оплаты взглядом на кассах самообслуживания в магазинах Х5 после сканирования товаров нужно выбрать соответствующий режим, на пару секунд снять маску и посмотреть в камеру.Услуга реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. В настоящее время технология оплаты с помощью биометрии действует на 350 устройствах, однако технически к сервису может быть подключена вся сеть - более 6 тысяч устройств. После подведения итогов первого этапа "пилота" и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия ритейлера.Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман отметил, что технология биометрической идентификации и оплаты была успешно протестирована в рамках пилотного проекта и готова к развёртыванию в торговых сетях X5. "Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России", - отметил Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.Заместитель председателя правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилл Царев указал, что для использования нового сервиса не нужны ни наличные, ни банковская карта, ни смартфон: достаточно показать лицо, и платеж состоится. "Я убежден: уже совсем скоро бесконтактные биометрические платежные решения будут применяться повсеместно и подобный способ оплаты станет столь же обычным, как оплата банковской картой или смартфоном", - сказал он.По словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, исследование компании показывает высокий интерес россиян к подобному виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем. "Интересно то, что 54% российских потребителей считают бесконтактную оплату одним из самых эффективных методов защиты от ковида во время шопинга", - добавил Бернер.
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пятерочка (сеть магазинов), торговый дом "перекресток", сбербанк россии, x5 retail group, москва, экономика

"Пятерочка" и "Перекресток" запустили оплату покупок взглядом

10:26 10.03.2021 (обновлено: 10:30 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПокупатели в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Покупатели в одном из магазинов сети Пятерочка в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", "Сбер" и Visa запустили сервис оплаты покупок взглядом на кассах самообслуживания в "Пятерочках" и "Перекрестках", говорится в сообщении X5.
"Биометрическая идентификация на кассе самообслуживания реализована на базе разработок Лаборатории инноваций Х5 и технологии VisionLabs. Новый способ платежа к концу марта будет доступен в 150 супермаркетах "Перекресток", а в апреле к сервису подключится несколько магазинов "Пятерочка" в Москве. Visa является стратегическим партнёром проекта", - говорится в релизе.
Сервис доступен клиентам Сбербанка. Чтобы воспользоваться технологией, в мобильном приложении банка необходимо выбрать соответствующий пункт и указать карту, с которой будут списываться средства. В свою очередь для оплаты взглядом на кассах самообслуживания в магазинах Х5 после сканирования товаров нужно выбрать соответствующий режим, на пару секунд снять маску и посмотреть в камеру.
Услуга реализуется только на кассах самообслуживания собственной разработки Х5. В настоящее время технология оплаты с помощью биометрии действует на 350 устройствах, однако технически к сервису может быть подключена вся сеть - более 6 тысяч устройств. После подведения итогов первого этапа "пилота" и получения обратной связи от покупателей будет принято решение о масштабировании технологии во всех регионах присутствия ритейлера.
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Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман отметил, что технология биометрической идентификации и оплаты была успешно протестирована в рамках пилотного проекта и готова к развёртыванию в торговых сетях X5. "Биометрия становится стандартной функцией и скоро будет доступна миллионам наших клиентов по всей России", - отметил Шехтерман, слова которого приводятся в сообщении.
Заместитель председателя правления, руководитель блока "Розничный бизнес" Сбербанка Кирилл Царев указал, что для использования нового сервиса не нужны ни наличные, ни банковская карта, ни смартфон: достаточно показать лицо, и платеж состоится. "Я убежден: уже совсем скоро бесконтактные биометрические платежные решения будут применяться повсеместно и подобный способ оплаты станет столь же обычным, как оплата банковской картой или смартфоном", - сказал он.
По словам гендиректора Visa в России Михаила Бернера, исследование компании показывает высокий интерес россиян к подобному виду биометрической идентификации: 70% покупателей планируют платить при помощи лица в будущем. "Интересно то, что 54% российских потребителей считают бесконтактную оплату одним из самых эффективных методов защиты от ковида во время шопинга", - добавил Бернер.
 
Пятерочка (сеть магазинов)Торговый дом "Перекресток"Сбербанк РоссииX5 Retail GroupМоскваЭкономика
 
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