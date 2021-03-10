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Полиция в Крыму нашла двух школьников, осквернивших Вечный огонь
Полиция в Крыму нашла двух школьников, осквернивших Вечный огонь
Полиция установила личности двух несовершеннолетних учащихся 4-го класса школы, которые исписали непристойными надписями мемориал в городе Саки, сообщила... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-10T22:12
2021-03-10T22:12
2021-03-11T05:04
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости. Полиция установила личности двух несовершеннолетних учащихся 4-го класса школы, которые исписали непристойными надписями мемориал в городе Саки, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике Крым.Родители детей привлечены к административной ответственности, проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе.В декабре 2020 года глава администрации Саки сообщил РИА Новости, что неизвестные сожгли венок на мемориале в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, мемориал пришлось восстанавливать. Десятого марта МВД Крыма сообщило, что личность вандала установлена, им оказался 19-летний местный студент колледжа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм), проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до трех месяцев ареста.
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республика крым, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар – РИА Новости.
Полиция установила личности двух несовершеннолетних учащихся 4-го класса школы, которые исписали непристойными надписями мемориал в городе Саки, сообщила пресс-служба ГУМВД по республике Крым
.
Родители детей привлечены к административной ответственности, проводится дальнейшая проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, уточнили в пресс-службе.
В декабре 2020 года глава администрации Саки сообщил РИА Новости, что неизвестные сожгли венок на мемориале в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, мемориал пришлось восстанавливать. Десятого марта МВД Крыма сообщило, что личность вандала установлена, им оказался 19-летний местный студент колледжа. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм), проводится расследование. Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до трех месяцев ареста.