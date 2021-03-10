https://ria.ru/20210310/obyski-1600550090.html

Источник рассказал об обысках во Владивостокском рыбном порту

Источник рассказал об обысках во Владивостокском рыбном порту

Обыски прошли в офисах Владивостокского морского рыбного порта в рамках дела о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 миллиарда рублей, учредитель... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T07:44

2021-03-10T07:44

2021-03-10T09:52

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Обыски прошли в офисах Владивостокского морского рыбного порта в рамках дела о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 миллиарда рублей, учредитель задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он отметил, что учредитель и ещё 6 сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны."Находятся на допросе следователей", - отметил источник.РИА Новости пока не располагает официальной информацией о произошедшем.

https://ria.ru/20210226/fsb-1599039856.html

владивосток

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, происшествия