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Источник рассказал об обысках во Владивостокском рыбном порту
Источник рассказал об обысках во Владивостокском рыбном порту
Обыски прошли в офисах Владивостокского морского рыбного порта в рамках дела о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 миллиарда рублей, учредитель... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T07:44
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владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Обыски прошли в офисах Владивостокского морского рыбного порта в рамках дела о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 миллиарда рублей, учредитель задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Он отметил, что учредитель и ещё 6 сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны."Находятся на допросе следователей", - отметил источник.РИА Новости пока не располагает официальной информацией о произошедшем.
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владивосток, происшествия

Источник рассказал об обысках во Владивостокском рыбном порту

07:44 10.03.2021 (обновлено: 09:52 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРыбный порт во Владивостоке
Рыбный порт во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 10 мар – РИА Новости. Обыски прошли в офисах Владивостокского морского рыбного порта в рамках дела о незаконном экспорте металлолома на сумму свыше 1 миллиарда рублей, учредитель задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Проведены обыски в офисных помещениях ОАО "Владивостокский морской рыбный порт", а также у его учредителя, ряда подконтрольных ему компаний, входящих в группу ООО "Металлторг", в рамках незаконного экспорта стратегических товаров - металлического лома на сумму более 1 миллиарда рублей", - сказал собеседник.
Он отметил, что учредитель и ещё 6 сотрудников подконтрольных ему фирм задержаны.
"Находятся на допросе следователей", - отметил источник.
РИА Новости пока не располагает официальной информацией о произошедшем.
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