https://ria.ru/20210310/obstrel-1600688340.html

ЛНР опровергла сообщения об обстреле силовиками жилых кварталов

ЛНР опровергла сообщения об обстреле силовиками жилых кварталов

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий опроверг появившиеся в среду в социальных сетях... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T22:32

2021-03-10T22:32

2021-03-10T22:32

яков осадчий

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

оон

в мире

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ЛУГАНСК, 10 мар - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий опроверг появившиеся в среду в социальных сетях сообщения о начавшихся боях в районе подконтрольного республике поселка Золотое-5 в Донбассе.Ранее Народная милиция ЛНР заявила об одном нарушении режима прекращения огня в среду со стороны ВС Украины. По данным оборонного ведомства республики, украинские силовики открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия по поселку Золотое-5."Обращаю внимание общественности и представителей СМИ на распространяемую в социальных сетях информацию о якобы целенаправленном обстреле со стороны ВСУ жилых кварталов и школы населенного пункта Золотое-5 (Михайловка - ред.), которая не соответствует действительности и направлена на обострение обстановки", - заявил Осадчий журналистам.Он уточнил, что обстрел в направлении населенного пункта украинские силовики вели не прицельно и он не представлял опасности для мирных жителей и инфраструктуры населенного пункта."С целью исключения распространения недостоверной информации доверяйте только официальным источникам силовых ведомств", - дополнил Осадчий.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210310/nalet-1600658021.html

https://ria.ru/20210310/donbass-1600684591.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

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яков осадчий, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, в мире