https://ria.ru/20210310/notr-dam-1600565986.html
Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме
Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме
Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:37
2021-03-10T14:37
2021-03-10T14:37
культура
нотр-дам (собор парижской богоматери)
кино и сериалы
новости культуры
пожар в соборе парижской богоматери
эммануэль макрон
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155273/33/1552733331_0:58:1487:894_1920x0_80_0_0_a7dc1635c816f836830dd37384569894.jpg
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает агентство Франс Пресс.Съемки будут проходить в кафедральном соборе города Бурж в центральной части Франции. Премьера фильма намечена на апрель 2022 года.Кинематографист отметил, что его сценарий на 98 процентов отражает реальные события, которые сами по себе иногда напоминали голливудский фильм. В частности, первыми к загоревшемуся собору прибыл расчет из четырех пожарных – двух новичков и двух женщин. Эта команда в одиночку противостояла огню на протяжении 20 минут, гигантский собор не обрушился благодаря их усилиям.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
https://ria.ru/20201216/notr-dam-1589574531.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155273/33/1552733331_110:0:1378:951_1920x0_80_0_0_bf09faa7108bee6f71f72e8546d73a70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нотр-дам (собор парижской богоматери), кино и сериалы, новости культуры, пожар в соборе парижской богоматери, эммануэль макрон, франция
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает агентство Франс Пресс.
Съемки будут проходить в кафедральном соборе города Бурж в центральной части Франции. Премьера фильма намечена на апрель 2022 года.
По словам режиссера, главным героем фильма будут не пожарные, а сам собор. "Это будет фильм со взаимосвязанными сюжетными линиями, а его главный герой, его звезда – это сам Нотр-Дам. Я как будто рассказываю историю о жертве, которая вот-вот умрет, а врач все не приезжает… Слава богу, что на этот раз произошел хеппи-энд", - сказал 77-летний Анно, известный по фильмам "Имя розы" и "Борьба за огонь".
Кинематографист отметил, что его сценарий на 98 процентов отражает реальные события, которые сами по себе иногда напоминали голливудский фильм. В частности, первыми к загоревшемуся собору прибыл расчет из четырех пожарных – двух новичков и двух женщин. Эта команда в одиночку противостояла огню на протяжении 20 минут, гигантский собор не обрушился благодаря их усилиям.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.