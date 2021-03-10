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Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме
Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме
Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:37
2021-03-10T14:37
культура
нотр-дам (собор парижской богоматери)
кино и сериалы
новости культуры
пожар в соборе парижской богоматери
эммануэль макрон
франция
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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает агентство Франс Пресс.Съемки будут проходить в кафедральном соборе города Бурж в центральной части Франции. Премьера фильма намечена на апрель 2022 года.Кинематографист отметил, что его сценарий на 98 процентов отражает реальные события, которые сами по себе иногда напоминали голливудский фильм. В частности, первыми к загоревшемуся собору прибыл расчет из четырех пожарных – двух новичков и двух женщин. Эта команда в одиночку противостояла огню на протяжении 20 минут, гигантский собор не обрушился благодаря их усилиям.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
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нотр-дам (собор парижской богоматери), кино и сериалы, новости культуры, пожар в соборе парижской богоматери, эммануэль макрон, франция

Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме

14:37 10.03.2021
 
© РИА Новости / Доминик БутенПожар в соборе Парижской Богоматери
Пожар в соборе Парижской Богоматери - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает агентство Франс Пресс.
Съемки будут проходить в кафедральном соборе города Бурж в центральной части Франции. Премьера фильма намечена на апрель 2022 года.
По словам режиссера, главным героем фильма будут не пожарные, а сам собор. "Это будет фильм со взаимосвязанными сюжетными линиями, а его главный герой, его звезда – это сам Нотр-Дам. Я как будто рассказываю историю о жертве, которая вот-вот умрет, а врач все не приезжает… Слава богу, что на этот раз произошел хеппи-энд", - сказал 77-летний Анно, известный по фильмам "Имя розы" и "Борьба за огонь".
Кинематографист отметил, что его сценарий на 98 процентов отражает реальные события, которые сами по себе иногда напоминали голливудский фильм. В частности, первыми к загоревшемуся собору прибыл расчет из четырех пожарных – двух новичков и двух женщин. Эта команда в одиночку противостояла огню на протяжении 20 минут, гигантский собор не обрушился благодаря их усилиям.
Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.
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КультураНотр-Дам (Собор Парижской Богоматери)Кино и сериалыНовости культурыПожар в соборе Парижской БогоматериЭммануэль МакронФранция
 
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