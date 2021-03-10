https://ria.ru/20210310/notr-dam-1600565986.html

Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме

Режиссер Жан-Жак Анно приступил к съемкам фильма о пожаре в Нотр-Даме

Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:37

2021-03-10T14:37

2021-03-10T14:37

культура

нотр-дам (собор парижской богоматери)

кино и сериалы

новости культуры

пожар в соборе парижской богоматери

эммануэль макрон

франция

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МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Французский режиссер Жан-Жак Анно во вторник приступил к съемкам фильма о пожаре в соборе Парижской Богоматери, произошедшем почти два года назад, передает агентство Франс Пресс.Съемки будут проходить в кафедральном соборе города Бурж в центральной части Франции. Премьера фильма намечена на апрель 2022 года.Кинематографист отметил, что его сценарий на 98 процентов отражает реальные события, которые сами по себе иногда напоминали голливудский фильм. В частности, первыми к загоревшемуся собору прибыл расчет из четырех пожарных – двух новичков и двух женщин. Эта команда в одиночку противостояла огню на протяжении 20 минут, гигантский собор не обрушился благодаря их усилиям.Крупнейший в истории пожар в соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Как сообщили пожарные, структура Нотр-Дама и главные произведения искусства, хранившиеся в соборе реликвии, уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об амбициозной цели восстановить Нотр-Дам за пять лет, хотя многие эксперты говорят, что на реконструкцию уйдет 10-15 лет.

https://ria.ru/20201216/notr-dam-1589574531.html

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нотр-дам (собор парижской богоматери), кино и сериалы, новости культуры, пожар в соборе парижской богоматери, эммануэль макрон, франция