https://ria.ru/20210310/nora-1600630309.html

В конгрессе США назвали F-35 "крысиной норой"

В конгрессе США назвали F-35 "крысиной норой"

Председатель комитета палаты представителей США по делам Вооруженных сил Адам Смит в беседе с The Washington Post назвал истребитель пятого поколения F-35... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:47

2021-03-10T15:47

2021-03-10T16:31

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по делам Вооруженных сил Адам Смит в беседе с The Washington Post назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "крысиной норой".Конгрессмен охарактеризовал самолет как слишком дорогую оборонительную платформу с неутешительными возможностями и призвал сократить расходы на его содержание.Свои слова он объяснил тем, что F-35 "не очень хорошо работает", а его обслуживание обходится чересчур дорого. По мнению Смита, американская армия попала в долгосрочную зависимость от этого истребителя.Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководству ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.

https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html

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адам смит, f-16, f-35, сша, в мире