В конгрессе США назвали F-35 "крысиной норой"
15:47 10.03.2021 (обновлено: 16:31 10.03.2021)
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine GroeningАмериканский истребитель F-35A Lightning II
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по делам Вооруженных сил Адам Смит в беседе с The Washington Post назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "крысиной норой".
Конгрессмен охарактеризовал самолет как слишком дорогую оборонительную платформу с неутешительными возможностями и призвал сократить расходы на его содержание.
"Я хочу прекратить бросать деньги в эту крысиную нору", — сказал Смит.
Свои слова он объяснил тем, что F-35 "не очень хорошо работает", а его обслуживание обходится чересчур дорого. По мнению Смита, американская армия попала в долгосрочную зависимость от этого истребителя.
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Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководству ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.