Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/nora-1600630309.html
В конгрессе США назвали F-35 "крысиной норой"
В конгрессе США назвали F-35 "крысиной норой"
Председатель комитета палаты представителей США по делам Вооруженных сил Адам Смит в беседе с The Washington Post назвал истребитель пятого поколения F-35... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:47
2021-03-10T16:31
адам смит
f-16
f-35
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_28a76ca88720285e8ba57c7396c2f0a7.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по делам Вооруженных сил Адам Смит в беседе с The Washington Post назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "крысиной норой".Конгрессмен охарактеризовал самолет как слишком дорогую оборонительную платформу с неутешительными возможностями и призвал сократить расходы на его содержание.Свои слова он объяснил тем, что F-35 "не очень хорошо работает", а его обслуживание обходится чересчур дорого. По мнению Смита, американская армия попала в долгосрочную зависимость от этого истребителя.Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководству ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.
https://ria.ru/20210302/krasota-1599529366.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571733692_161:0:1761:1200_1920x0_80_0_0_cb601bd88d0e8f425f668ba499b0d18b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
адам смит, f-16, f-35, сша, в мире

В конгрессе США назвали F-35 "крысиной норой"

15:47 10.03.2021 (обновлено: 16:31 10.03.2021)
 
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine GroeningАмериканский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Christine Groening
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар РИА Новости. Председатель комитета палаты представителей США по делам Вооруженных сил Адам Смит в беседе с The Washington Post назвал истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "крысиной норой".
Конгрессмен охарактеризовал самолет как слишком дорогую оборонительную платформу с неутешительными возможностями и призвал сократить расходы на его содержание.
"Я хочу прекратить бросать деньги в эту крысиную нору", — сказал Смит.
Свои слова он объяснил тем, что F-35 "не очень хорошо работает", а его обслуживание обходится чересчур дорого. По мнению Смита, американская армия попала в долгосрочную зависимость от этого истребителя.
Истребитель Су-35С пилотажной группы Русские витязи выполняет демонстрационный полет в рамках Международного форума Армия-2020 на аэродроме Кубинка в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 02:38
В США признали красоту российского истребителя Су-35
Ранее журнал Forbes рассказал, что Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35. Эксперты отметили, что из-за нарастающей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили: в итоге замедлилась разработка, возросли затраты, а надежность проекта снизилась. Из-за этого руководству ВВС пришлось принять тот факт, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.
 
Адам СмитF-16F-35СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния