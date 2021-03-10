"Потерянный рай" — проект, претендующий на победу в World Press Photo
Житель села Ухтасар Анушаван стоит в гранатовом саду у собственного дома. В руке он держит старый автомат Калашникова, оставшийся у него еще со времен первой карабахской войны.
Житель села Ухтасар Анушаван стоит в гранатовом саду у собственного дома. В руке он держит старый автомат Калашникова, оставшийся у него еще со времен первой карабахской войны.
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин. Лачинский район по соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был передан Азербайджану.
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин. Лачинский район по соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был передан Азербайджану.
Мурад Мвргарян и его сын Ваак выносят вещи из дома перед отъездом из Лачина.
Мурад Мвргарян и его сын Ваак выносят вещи из дома перед отъездом из Лачина.
За время конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек. Некоторые жители, покидая свои дома, забирали останки родственников, чтобы перезахоронить их в Армении.
За время конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек. Некоторые жители, покидая свои дома, забирали останки родственников, чтобы перезахоронить их в Армении.
Абовян Асмик плачет в дверях своего дома в селе Неркин Сус.
Жители поселке Тагавард, который после прекращения огня оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном.
Жители поселке Тагавард, который после прекращения огня оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном.
Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах. Некоторые жители Нагорного Карабаха, перед тем как уйти из республики, сожгли дома.
Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах. Некоторые жители Нагорного Карабаха, перед тем как уйти из республики, сожгли дома.
Акоп Терсян смотрит в окно своего дома в городе Лачин.
Горящий дом в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, территория которого после заключения мирного соглашения перешла под контроль азербайджанских властей.
Горящий дом в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, территория которого после заключения мирного соглашения перешла под контроль азербайджанских властей.