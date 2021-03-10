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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20210310/nominatsiya-1600619382.html
"Потерянный рай" — проект, претендующий на победу в World Press Photo
"Потерянный рай" — проект, претендующий на победу в World Press Photo
Серию снимков "Потерянный рай" специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова, посвященную конфликту в Нагорном Карабахе, номинировали на самую... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:05
2021-03-10T16:09
ситуация в нагорном карабахе
валерий мельников
world press photo
нагорный карабах
фотография
фото
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Серию снимков "Потерянный рай" специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова, посвященную конфликту в Нагорном Карабахе, номинировали на самую престижную международную премию World Press Photo. Истории людей, в чью жизнь ворвалась война, — в подборке Ria.ru.
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валерий мельников, world press photo, нагорный карабах, фотография, фото, фото

"Потерянный рай" — проект, претендующий на победу в World Press Photo

16:05 10.03.2021 (обновлено: 16:09 10.03.2021)
 
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Серию снимков "Потерянный рай" специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова, посвященную конфликту в Нагорном Карабахе, номинировали на самую престижную международную премию World Press Photo. Истории людей, в чью жизнь ворвалась война, — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Валерий Мельников

Житель села Ухтасар Анушаван стоит в гранатовом саду у собственного дома. В руке он держит старый автомат Калашникова, оставшийся у него еще со времен первой карабахской войны.

Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома. В его руке старый автомат Калашникова, который остался у него с первой карабахской войны. Село Ухтасар
1 из 10

Житель села Ухтасар Анушаван стоит в гранатовом саду у собственного дома. В руке он держит старый автомат Калашникова, оставшийся у него еще со времен первой карабахской войны.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковЧасть ракеты после обстрела города Мартуни.
Часть ракеты после обстрела города Мартуни
2 из 10
Часть ракеты после обстрела города Мартуни.
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин. Лачинский район по соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был передан Азербайджану.

Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин
3 из 10

Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин. Лачинский район по соглашению о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе был передан Азербайджану.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Мурад Мвргарян и его сын Ваак выносят вещи из дома перед отъездом из Лачина.

Мурад Мвргарян и его сын Ваак выносят вещи из своего дома перед тем, как покинуть город Лачин
4 из 10

Мурад Мвргарян и его сын Ваак выносят вещи из дома перед отъездом из Лачина.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

За время конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек. Некоторые жители, покидая свои дома, забирали останки родственников, чтобы перезахоронить их в Армении.

Раскопаная могила в Нагорном Карабахе
5 из 10

За время конфликта в Нагорном Карабахе погибли более четырех тысяч человек. Некоторые жители, покидая свои дома, забирали останки родственников, чтобы перезахоронить их в Армении.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Абовян Асмик плачет в дверях своего дома в селе Неркин Сус.

Абовян Асмик плачет в дверях своего дома в селе Неркин Сус, Нагорный Карабах
6 из 10

Абовян Асмик плачет в дверях своего дома в селе Неркин Сус.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Жители поселке Тагавард, который после прекращения огня оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном.

Местные жители в поселке Тагавард. Поселок Тагавард оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном после прекращения огня
7 из 10

Жители поселке Тагавард, который после прекращения огня оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах. Некоторые жители Нагорного Карабаха, перед тем как уйти из республики, сожгли дома.

Местный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах. Некоторые жители сожгли свои дома перед тем как уйти
8 из 10

Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах. Некоторые жители Нагорного Карабаха, перед тем как уйти из республики, сожгли дома.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Акоп Терсян смотрит в окно своего дома в городе Лачин.

Акоп Терсян смотрит в окно своего дома в городе Лачин
9 из 10

Акоп Терсян смотрит в окно своего дома в городе Лачин.

© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий Мельников

Горящий дом в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, территория которого после заключения мирного соглашения перешла под контроль азербайджанских властей.

Горящий дом в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха.
10 из 10

Горящий дом в Кельбаджарском районе Нагорного Карабаха, территория которого после заключения мирного соглашения перешла под контроль азербайджанских властей.

© РИА Новости / Валерий Мельников
 
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