Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/nominant-1600494441.html
Фотокор РИА Новости номинирован на премию WPP в трех категориях
Фотокор РИА Новости номинирован на премию WPP в трех категориях
РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:59
2021-03-10T14:05
миа "россия сегодня"
донбасс
валерий мельников
world press photo
нагорный карабах
новости агентства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491496_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9849ad892731f979bb8f6f28de5bcb59.jpg
МОСКВА, 10 март — РИА Новости. Фотографическая серия "Потерянный рай" (Paradise Lost) о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в сентябре – ноябре 2020 года специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова вошла в список номинантов самой престижной фотографической премии мира World Press Photo. Серия Мельникова отмечена сразу в нескольких категориях: "Главные новости/Серии" (General News/Stories), "Фотоистория года" (World Press Photo Story) и "Фотография года" (World Press Photo of the Year). Для участия в последней категории была выбрана одиночная фотография "Покидая дом в Нагорном Карабахе" из серии "Потерянный рай". Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала "золото" в категории "Долгосрочные проекты" (Long Term Projects). Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте - "Под землей" (Underground), рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, - объединила в себе фото, видео и аудио, и завоевала в 2018 году "серебро" в категории "История в цифровом формате/Короткий метр" (Digital Storytelling/Short Form).Мельников также отметил, что для него, как и для любого фотографа, чрезвычайно важно войти в число номинантов World Press Photo - самой престижной и известной международной премии для фотожурналистов. World Press Photo — крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4 315 фотографов из 130 стран. Призовые места номинантов оргкомитет премии WPP назовет на церемонии награждения 15 апреля, которая пройдет в онлайн-формате.Валерий Мельников — один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 &amp; 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 &amp; 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России — 2017", "Серебряная камера — 2013" и другие.Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Валерия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта. РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
https://ria.ru/20200221/1565045908.html
https://ria.ru/20170422/1492880236.html
донбасс
нагорный карабах
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/09/1600491496_78:0:1147:801_1920x0_80_0_0_407118917dc9be41bb1e0189a62f3d94.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
миа "россия сегодня", донбасс, валерий мельников, world press photo, нагорный карабах, новости агентства

Фотокор РИА Новости номинирован на премию WPP в трех категориях

13:59 10.03.2021 (обновлено: 14:05 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковАзат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 март — РИА Новости. Фотографическая серия "Потерянный рай" (Paradise Lost) о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в сентябре – ноябре 2020 года специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова вошла в список номинантов самой престижной фотографической премии мира World Press Photo. Серия Мельникова отмечена сразу в нескольких категориях: "Главные новости/Серии" (General News/Stories), "Фотоистория года" (World Press Photo Story) и "Фотография года" (World Press Photo of the Year). Для участия в последней категории была выбрана одиночная фотография "Покидая дом в Нагорном Карабахе" из серии "Потерянный рай".
© РИА Новости / Валерий МельниковМестный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома. В его руке старый автомат Калашникова, который остался у него с первой карабахской войны. Село Ухтасар.
Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома. В его руке старый автомат Калашникова, который остался у него с первой карабахской войны. Село Ухтасар
1 из 4
Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома. В его руке старый автомат Калашникова, который остался у него с первой карабахской войны. Село Ухтасар.
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковМестный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах. Некоторые жители сожгли свои дома перед тем как уйти.
Местный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах. Некоторые жители сожгли свои дома перед тем как уйти
2 из 4
Местный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах. Некоторые жители сожгли свои дома перед тем как уйти.
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковМестные жители в поселке Тагавард. Поселок Тагавард оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном после прекращения огня.
Местные жители в поселке Тагавард. Поселок Тагавард оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном после прекращения огня
3 из 4
Местные жители в поселке Тагавард. Поселок Тагавард оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном после прекращения огня.
© РИА Новости / Валерий Мельников
© РИА Новости / Валерий МельниковАзат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин.
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин
4 из 4
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин.
© РИА Новости / Валерий Мельников
1 из 4
Местный житель Анушаван стоит в гранатовом саду во дворе своего дома. В его руке старый автомат Калашникова, который остался у него с первой карабахской войны. Село Ухтасар.
© РИА Новости / Валерий Мельников
2 из 4
Местный житель Арег сидит у горящего дома в поселке Карегах, Нагорный Карабах. Некоторые жители сожгли свои дома перед тем как уйти.
© РИА Новости / Валерий Мельников
3 из 4
Местные жители в поселке Тагавард. Поселок Тагавард оказался поделен пополам между Арменией и Азербайджаном после прекращения огня.
© РИА Новости / Валерий Мельников
4 из 4
Азат Геворкян и его жена Анаик покидают свой дом в городе Лачин.
© РИА Новости / Валерий Мельников
Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала "золото" в категории "Долгосрочные проекты" (Long Term Projects). Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте - "Под землей" (Underground), рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, - объединила в себе фото, видео и аудио, и завоевала в 2018 году "серебро" в категории "История в цифровом формате/Короткий метр" (Digital Storytelling/Short Form).

По словам Валерия Мельникова, конфликт в Нагорном Карабахе для него далеко не первый опыт работы в подобных ситуациях: "До этого я в течение пяти лет документировал последствия вооруженного конфликта в Донбассе. Аналогичные войны на территории бывшего СССР имеют много общего, хотя и различий тоже достаточно. Во всех случаях мы наблюдаем вооруженное столкновение противоборствующих сторон и страдания простых мирных жителей. Когда в 2020 году я приехал в Нагорный Карабах, я увидел многое из того, с чем я уже сталкивался: это колонны беженцев, которые покидают привычные места, местные жители, прячущиеся в подвалах во время обстрелов, разрушенные и покинутые города и поселки. Поэтому я решил сразу же продолжить освещение ситуации в Карабахе в том же ключе, что и в Донбассе, то есть показать гуманитарные последствия вооруженного конфликта. До этого я никогда не был в Нагорном Карабахе, и когда приехал, я сразу обратил внимание на необычное гостеприимство, открытость местных жителей – этнических армян, и на особую религиозность, которой буквально пропитан воздух. Итогом моей работы стала серия "Потерянный рай", которая рассказывает о последствиях этого гуманитарного конфликта с одной стороны, и это - документальный проект, конечно же, в первую очередь, но с другой стороны, в нем нашли отражение и библейский миф, и конкретная ситуация в регионе, и мое личное восприятие происходящего".

Мельников также отметил, что для него, как и для любого фотографа, чрезвычайно важно войти в число номинантов World Press Photo - самой престижной и известной международной премии для фотожурналистов.

"Конечно, это очень почетно быть отмеченным жюри World Press Photo, но в то же время очень важно, что благодаря этому конкурсу мою работу смогут увидеть люди во всем мире", - подчеркнул он.

World Press Photo — крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4 315 фотографов из 130 стран. Призовые места номинантов оргкомитет премии WPP назовет на церемонии награждения 15 апреля, которая пройдет в онлайн-формате.
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Валерий Мельников на фоне фотографий из серии Под землей (Underground) - РИА Новости, 1920, 21.02.2020
21 февраля 2020, 12:00
Валерий Мельников: мирные люди — звено, которое объединяет все войны
Валерий Мельников — один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России — 2017", "Серебряная камера — 2013" и другие.
Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Валерия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта.
РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.
Фотография Валерия Мельникова из серии Черные дни Украины (Black days of Ukraine) - РИА Новости, 1920, 22.04.2017
22 апреля 2017, 23:11
Фотоработы лауреата World Press Photo Валерия МельниковаФотокорреспонденту МИА "Россия сегодня" Валерию Мельникову вручили награду международного фотоконкурса World Press Photo в номинации "Долгосрочные проекты". Серия снимков "Черные дни Украины" — в фотоленте Ria.ru.
 
МИА "Россия сегодня"ДонбассВалерий МельниковWorld Press PhotoНагорный КарабахНовости агентства
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния