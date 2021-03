Фотокор РИА Новости номинирован на премию WPP в трех категориях

https://ria.ru/20210310/nominant-1600494441.html

РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10

2021-03-10T13:59

2021-03-10T14:05

МОСКВА, 10 март — РИА Новости. Фотографическая серия "Потерянный рай" (Paradise Lost) о вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе в сентябре – ноябре 2020 года специального фотокорреспондента РИА Новости Валерия Мельникова вошла в список номинантов самой престижной фотографической премии мира World Press Photo. Серия Мельникова отмечена сразу в нескольких категориях: "Главные новости/Серии" (General News/Stories), "Фотоистория года" (World Press Photo Story) и "Фотография года" (World Press Photo of the Year). Для участия в последней категории была выбрана одиночная фотография "Покидая дом в Нагорном Карабахе" из серии "Потерянный рай". Валерий Мельников становится лауреатом World Press Photo в третий раз. В 2017 году его фотографическая серия "Черные дни Украины" о трагических событиях в Донбассе летом 2014 года завоевала "золото" в категории "Долгосрочные проекты" (Long Term Projects). Вторая часть его документальной трилогии об украинском конфликте - "Под землей" (Underground), рассказывающая о мирных жителях Донбасса, "людях, живущих в тени войны" по определению самого автора, - объединила в себе фото, видео и аудио, и завоевала в 2018 году "серебро" в категории "История в цифровом формате/Короткий метр" (Digital Storytelling/Short Form).Мельников также отметил, что для него, как и для любого фотографа, чрезвычайно важно войти в число номинантов World Press Photo - самой престижной и известной международной премии для фотожурналистов. World Press Photo — крупнейшая и самая престижная ежегодная премия в области фотожурналистики. Ее сравнивают с "Оскаром" мира фотографии. На конкурс 2021 года было представлено 74 470 фотографий от 4 315 фотографов из 130 стран. Призовые места номинантов оргкомитет премии WPP назовет на церемонии награждения 15 апреля, которая пройдет в онлайн-формате.Валерий Мельников — один из самых титулованных фотожурналистов современной России, снимающий в самых разных форматах и жанрах. Его работы входили в шорт-листы и выигрывали многочисленные международные и российские фотоконкурсы, в том числе World Press Photo 2017 & 2018, Magnum Photography Awards-2016, Pictures of the Year International 2016 & 2020, Intarget Photolux Awards-2019, Budapest International Foto Awards (BIFA)-2019, Life Framer 2017, Sony WAP 2015, Days Japan International Photo Journalism Award 2015, China International Press Photo Contest 2013, 2014, 2015, 2016, Bourse du Talent 2016, Vilnius Photo Circle 2015, KOLGA TBILISI PHOTO 2015, Professional Photographer of the Year 2014, "Золотой глаз России — 2017", "Серебряная камера — 2013" и другие.Летом 2020 года вышла в свет авторская книга фотографий "Черные дни" – документальная трилогия Валерия Мельникова, включившая фотосерии "Черные дни Украины", "Под землей" и "Серая зона", которые он снимал с самого начала украинского конфликта. РИА Новости — лидирующее российское информационное агентство и новостной сайт. Входит в состав медиагруппы "Россия сегодня". Корреспондентская сеть РИА Новости охватывает более 100 городов мира. Агентство является самым цитируемым СМИ в соцсетях. Аудитория сайта RIA.ru составляет более 6 млн пользователей ежедневно. Совокупная аудитория РИА Новости в социальных сетях сетях Facebook, Twitter, "ВКонтакте", "Одноклассники", Instagram и YouTube превышает 9,5 млн подписчиков.

