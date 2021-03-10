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В Госдуму внесли законопроект об изменении ставки НДФЛ
В Госдуму внесли законопроект об изменении ставки НДФЛ
Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:27
2021-03-10T16:27
2021-03-10T16:59
ндфл
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лдпр
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экономика
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов внес в Госдуму законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ.С 1 января в России доходы более пяти миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой в 15% (обычная — 13%).Парламентарий предложил вообще освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год (17 тысяч рублей в месяц), а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35% при увеличении планки в сто миллионов рублей.Так, для ежегодного дохода более 204 тысяч рублей Катасонов считает необходимым сохранить ставку в 13%, от пяти миллионов рублей — 15%, от десяти миллионов рублей — 25%, от ста миллионов — 35%.Получится, что с первых пяти миллионов рублей налог составит 623,5 тысячи рублей, с десяти миллионов — миллион 373,5 тысячи, со ста миллионов — 23 миллиона 873,5 тысячи рублей.Катасонов считает, что такая прогрессия позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и "среднего класса" в сторону более состоятельных россиян, но и увеличить поступления в бюджет на 343 миллиарда рублей в год.Это, добавляет депутат, можно рассматривать как дополнительный способ сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью. По его мнению, мера может коснуться десяти миллионов человек, или 14% от всех налогоплательщиков.
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ндфл, сергей катасонов, лдпр, госдума рф, экономика
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Депутат от ЛДПР Сергей Катасонов
внес в Госдуму
законопроект о введении новой прогрессивной шкалы НДФЛ.
С 1 января в России доходы более пяти миллионов рублей в год облагаются повышенной ставкой в 15% (обычная — 13%).
Парламентарий предложил вообще освободить от налога тех, кто зарабатывает до 204 тысяч рублей в год (17 тысяч рублей в месяц), а далее наращивать ставку пропорционально вплоть до 35% при увеличении планки в сто миллионов рублей.
Так, для ежегодного дохода более 204 тысяч рублей Катасонов считает необходимым сохранить ставку в 13%, от пяти миллионов рублей — 15%, от десяти миллионов рублей — 25%, от ста миллионов — 35%.
Получится, что с первых пяти миллионов рублей налог составит 623,5 тысячи рублей, с десяти миллионов — миллион 373,5 тысячи, со ста миллионов — 23 миллиона 873,5 тысячи рублей.
Катасонов считает, что такая прогрессия позволит не только перераспределить налоговую нагрузку с граждан с доходами ниже 17 тысяч рублей в месяц и "среднего класса" в сторону более состоятельных россиян, но и увеличить поступления в бюджет на 343 миллиарда рублей в год.
Это, добавляет депутат, можно рассматривать как дополнительный способ сокращения дефицита доходов и борьбы с бедностью. По его мнению, мера может коснуться десяти миллионов человек, или 14% от всех налогоплательщиков.