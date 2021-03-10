Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/nato-1600614978.html
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Корабли НАТО зашли в порт Одессы
Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net". РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:29
2021-03-10T18:17
верховная рада украины
нато
андерс фог расмуссен
одесса
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646249_0:139:3360:2029_1920x0_80_0_0_15727e3605fd2172d538968b450b3727.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net".Они начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 11:00 (12:00 по мск).Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году. Флагманом группы стал турецкий A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в ее составе M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда — капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.Командный состав группы встретится с руководством Военно-морских сил Украины.В ноябре прошлого года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости укрепить присутствие НАТО в регионе Черного моря.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.
https://ria.ru/20210309/nato-1600120287.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210305/estoniya-1600075733.html
одесса
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646249_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_d400482d0477c85bc83485465bf763b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, одесса, украина, в мире

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

14:29 10.03.2021 (обновлено: 18:17 10.03.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерКорабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы. 10 марта 2021
Корабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы. 10 марта 2021 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Корабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы. 10 марта 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net".
Они начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 11:00 (12:00 по мск).
Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году. Флагманом группы стал турецкий A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в ее составе M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда — капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.
Командный состав группы встретится с руководством Военно-морских сил Украины.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 08:00
"Мы видим себя членами альянса". Когда Киев собрался вступать в НАТО
В ноябре прошлого года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости укрепить присутствие НАТО в регионе Черного моря.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.
Морские пехотинцы армий России и Китая на совместной тренировке на полигоне Горностай в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 14:07Акценты
Эстонская разведка трепещет: Москва и Пекин отрепетируют войну с НАТО?
 
Верховная Рада УкраиныНАТОАндерс Фог РасмуссенОдессаУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния