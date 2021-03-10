https://ria.ru/20210310/nato-1600614978.html

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net". РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:29

2021-03-10T14:29

2021-03-10T18:17

верховная рада украины

нато

андерс фог расмуссен

одесса

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600646249_0:139:3360:2029_1920x0_80_0_0_15727e3605fd2172d538968b450b3727.jpg

МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net".Они начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 11:00 (12:00 по мск).Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году. Флагманом группы стал турецкий A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в ее составе M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда — капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.Командный состав группы встретится с руководством Военно-морских сил Украины.В ноябре прошлого года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости укрепить присутствие НАТО в регионе Черного моря.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210309/nato-1600120287.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210305/estoniya-1600075733.html

одесса

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховная рада украины, нато, андерс фог расмуссен, одесса, украина, в мире