Корабли НАТО зашли в порт Одессы
14:29 10.03.2021 (обновлено: 18:17 10.03.2021)
Корабли второй противоминной группы НАТО в порту Одессы. 10 марта 2021
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы, сообщило интернет-издание "Думская.net".
Они начали швартоваться у причалов морского вокзала примерно в 11:00 (12:00 по мск).
Это первый заход кораблей Североатлантического альянса в Одессу в этом году. Флагманом группы стал турецкий A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в ее составе M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда — капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.
Командный состав группы встретится с руководством Военно-морских сил Украины.
В ноябре прошлого года генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о необходимости укрепить присутствие НАТО в регионе Черного моря.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016-го приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна была к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран альянса.
Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в организации в ближайшие 20 лет.