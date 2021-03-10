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Суд в Индонезии отправил в тюрьму Наполеона Бонапарта
Суд в Индонезии отправил в тюрьму Наполеона Бонапарта
Генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт приговорен к 4,5 года тюремного заключения по обвинению в коррупции, сообщает газета Jakarta Globe. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T21:49
2021-03-10T21:49
2021-03-10T21:57
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Генерал-инспектор индонезийской полиции Наполеон Бонапарт приговорен к 4,5 года тюремного заключения по обвинению в коррупции, сообщает газета Jakarta Globe.По данным обвинителей, высокопоставленный правоохранитель со звучным именем получил взятку в размере 370 тысяч долларов США и 200 тысяч сингапурских долларов. В обмен генерал-инспектор помог вернуться в страну мужчине, который разыскивался по обвинениям в мошенничестве.Другой высокопоставленный фигурант дела бригадный генерал Прасетиджо Утомо осужден на 3,5 года. Сообщается, что генералы удалили имя мошенника из списка разыскиваемых Интерпола.Генерал Бонапарт категорически отвергает все обвинения, он заявил, что обжалует вердикт.
https://ria.ru/20210106/ukraina-1592156152.html
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