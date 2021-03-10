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Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака
Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака
В большинстве диет, рекомендуемых для профилактики рака, есть брокколи, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:35
2021-03-10T13:03
александр мясников (врач)
здоровье - общество
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В большинстве диет, рекомендуемых для профилактики рака, есть брокколи, заявил врач и телеведущий Александр Мясников."Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии — там будет брокколи", — подчеркнул Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Среди специй и приправ, по его словам, наиболее полезными противораковыми свойствами обладает куркума, а из напитков — зеленый чай. Также медик посоветовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин — вещество, предотвращающее некоторые виды онкологических заболеваний, в частности рак простаты.
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александр мясников (врач), здоровье - общество

Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака

09:35 10.03.2021 (обновлено: 13:03 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкГлавврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В большинстве диет, рекомендуемых для профилактики рака, есть брокколи, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
"Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии — там будет брокколи", — подчеркнул Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Среди специй и приправ, по его словам, наиболее полезными противораковыми свойствами обладает куркума, а из напитков — зеленый чай. Также медик посоветовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин — вещество, предотвращающее некоторые виды онкологических заболеваний, в частности рак простаты.
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Александр Мясников (врач)Здоровье - Общество
 
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