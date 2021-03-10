https://ria.ru/20210310/myasnikov-1600558337.html

Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака

Мясников назвал лучший продукт для защиты от рака

В большинстве диет, рекомендуемых для профилактики рака, есть брокколи, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T09:35

2021-03-10T09:35

2021-03-10T13:03

александр мясников (врач)

здоровье - общество

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. В большинстве диет, рекомендуемых для профилактики рака, есть брокколи, заявил врач и телеведущий Александр Мясников."Официально во всех руководствах, когда читаешь про антиоксиданты, про снижение риска онкологии — там будет брокколи", — подчеркнул Мясников в эфире телеканала "Россия 1".Среди специй и приправ, по его словам, наиболее полезными противораковыми свойствами обладает куркума, а из напитков — зеленый чай. Также медик посоветовал употреблять красные фрукты и овощи, содержащие ликопин — вещество, предотвращающее некоторые виды онкологических заболеваний, в частности рак простаты.

https://ria.ru/20210307/rak-1600239158.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр мясников (врач), здоровье - общество