https://ria.ru/20210310/moskva-1600551437.html

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны — столбики термометров опустились до минус 20,7 градуса. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T08:02

2021-03-10T08:02

2021-03-10T10:54

елена волосюк

евгений тишковец

центр "фобос"

погода

москва

общество

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны — столбики термометров опустились до минус 20,7 градуса.Как отметила специалист Центра "Фобос" Елена Волосюк, в прошлом году 10 марта температура была на 25 градусов выше — плюс четыре.В свою очередь, метеоролог Евгений Тишковец добавил, что это самая холодная ночь именно для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны.После аномальных морозов жителей столичного региона ожидает резкое потепление. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным температура повысится на 15-20 градусов.Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу ожидается восемь-десять градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся до нуля, а к воскресенью достигнут положительных значений, пройдет небольшой дождь.

https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html

https://ria.ru/20210310/pogoda-1600550323.html

москва

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елена волосюк, евгений тишковец, центр "фобос", погода, москва, общество