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Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны — столбики термометров опустились до минус 20,7 градуса. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T08:02
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елена волосюк
евгений тишковец
центр "фобос"
погода
москва
общество
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны — столбики термометров опустились до минус 20,7 градуса.Как отметила специалист Центра "Фобос" Елена Волосюк, в прошлом году 10 марта температура была на 25 градусов выше — плюс четыре.В свою очередь, метеоролог Евгений Тишковец добавил, что это самая холодная ночь именно для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны.После аномальных морозов жителей столичного региона ожидает резкое потепление. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным температура повысится на 15-20 градусов.Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу ожидается восемь-десять градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся до нуля, а к воскресенью достигнут положительных значений, пройдет небольшой дождь.
https://ria.ru/20210309/leto-1600534600.html
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елена волосюк, евгений тишковец, центр "фобос", погода, москва, общество

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала весны

08:02 10.03.2021 (обновлено: 10:54 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновВид на микрорайон Митино
Вид на микрорайон Митино - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала этой весны — столбики термометров опустились до минус 20,7 градуса.
Как отметила специалист Центра "Фобос" Елена Волосюк, в прошлом году 10 марта температура была на 25 градусов выше — плюс четыре.
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В свою очередь, метеоролог Евгений Тишковец добавил, что это самая холодная ночь именно для 10 марта с момента окончания Второй мировой войны.
После аномальных морозов жителей столичного региона ожидает резкое потепление. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что к выходным температура повысится на 15-20 градусов.
Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками. В ночь на субботу ожидается восемь-десять градусов мороза, днем столбики термометров поднимутся до нуля, а к воскресенью достигнут положительных значений, пройдет небольшой дождь.
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