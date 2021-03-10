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Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян
Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян
Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом полицейских, расследующих утечки данных. В этом убедился корреспондент РИА Новости, информацию подтвердил РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T06:04
2021-03-10T09:19
россия
происшествия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом полицейских, расследующих утечки данных. В этом убедился корреспондент РИА Новости, информацию подтвердил эксперт.Журналисту позвонил неизвестный с городского телефона. Он представился сотрудником МВД, продиктовал номер жетона и заявил, что кто-то пытался снять его деньги в отделении банка "по нотариально заверенной доверенности". По его словам, хищение удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудника кредитной организации, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность. Лжеполицейский пытался узнать, в каких банках обслуживается жертва, уверяя, что там начнется проверка. Он объяснил, что это необходимо, чтобы выяснить, куда еще отправится злоумышленник.Журналист прервал разговор и позвонил в свой банк. "В данном случае вам звонил мошенник. Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обсуживаетесь, и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую", — заявили в кредитной организации.Легенда "социальных инженеров" со звонками от "полицейских", расследующих утечки данных, в последнее время получила широкое распространение, хотя в общем такие схемы известны давно, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников, отметила эксперт. Выудив сведения о счетах и картах, злоумышленники используют их для хищения средств и оформления подложных кредитов, а также пополняют многочисленные базы данных, которые продают за большие деньги в даркнете, пояснила Лазарева. По ее словам, таких лжеполицейских выдают просьбы давать пояснения и раскрывать информацию по телефону.Ранее в российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) сообщали, что в прошлом году в России аферисты совершили порядка 15 миллионов мошеннических звонков. Прогноз на нынешний год — 19 миллионов.
https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210306/moshennik-1600220638.html
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россия, происшествия

Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян

06:04 10.03.2021 (обновлено: 09:19 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Родиков / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Константин Родиков
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом полицейских, расследующих утечки данных. В этом убедился корреспондент РИА Новости, информацию подтвердил эксперт.
Журналисту позвонил неизвестный с городского телефона. Он представился сотрудником МВД, продиктовал номер жетона и заявил, что кто-то пытался снять его деньги в отделении банка "по нотариально заверенной доверенности". По его словам, хищение удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудника кредитной организации, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность.
Лжеполицейский пытался узнать, в каких банках обслуживается жертва, уверяя, что там начнется проверка. Он объяснил, что это необходимо, чтобы выяснить, куда еще отправится злоумышленник.
Журналист прервал разговор и позвонил в свой банк. "В данном случае вам звонил мошенник. Сотрудники полиции никогда не запрашивают информацию, в каких вы банках обсуживаетесь, и так далее. Они всю информацию запрашивают у банка напрямую", — заявили в кредитной организации.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Легенда "социальных инженеров" со звонками от "полицейских", расследующих утечки данных, в последнее время получила широкое распространение, хотя в общем такие схемы известны давно, сообщила РИА Новости руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгения Лазарева.
Дальнейшее развитие событий при таком звонке зависит только от фантазии и усердия мошенников, отметила эксперт. Выудив сведения о счетах и картах, злоумышленники используют их для хищения средств и оформления подложных кредитов, а также пополняют многочисленные базы данных, которые продают за большие деньги в даркнете, пояснила Лазарева. По ее словам, таких лжеполицейских выдают просьбы давать пояснения и раскрывать информацию по телефону.
Ранее в российской секции Международной полицейской ассоциации (МПА) сообщали, что в прошлом году в России аферисты совершили порядка 15 миллионов мошеннических звонков. Прогноз на нынешний год — 19 миллионов.
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