https://ria.ru/20210310/moneygram-1600555932.html

Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России

Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России

Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России, следует из сообщения на... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T09:16

2021-03-10T09:16

2021-03-10T09:16

россия

центральный банк рф (цб рф)

технологии

общество

экономика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России, следует из сообщения на сайте сервиса и информации колл-центра.На сайте MoneyGram говорится, что с 1 марта получение переводов наличными доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", а в колл-центре сервиса РИА Новости сообщили, что отправить деньги за рубеж сейчас невозможно."С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", - говорится в сообщении на сайте MoneyGram.Сотрудник международного колл-центра сервиса сообщил, что отправить денежные переводы из РФ сейчас невозможно. "Нет транзакций, которые бы отправлялись из России. Но мы можем принимать переводы", - сказал он.Американский сервис международных денежных переводов MoneyGram стал первой компанией в РФ, включенной в реестр операторов иностранных платежных систем. Такие компании обязали иметь представительство или филиал в РФ, а ЦБ получал право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и другие необходимые данные.

https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html

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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, общество, экономика