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Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России
Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России
Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России, следует из сообщения на... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:16
2021-03-10T09:16
россия
центральный банк рф (цб рф)
технологии
общество
экономика
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России, следует из сообщения на сайте сервиса и информации колл-центра.На сайте MoneyGram говорится, что с 1 марта получение переводов наличными доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", а в колл-центре сервиса РИА Новости сообщили, что отправить деньги за рубеж сейчас невозможно."С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", - говорится в сообщении на сайте MoneyGram.Сотрудник международного колл-центра сервиса сообщил, что отправить денежные переводы из РФ сейчас невозможно. "Нет транзакций, которые бы отправлялись из России. Но мы можем принимать переводы", - сказал он.Американский сервис международных денежных переводов MoneyGram стал первой компанией в РФ, включенной в реестр операторов иностранных платежных систем. Такие компании обязали иметь представительство или филиал в РФ, а ЦБ получал право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и другие необходимые данные.
https://ria.ru/20210309/moshenniki-1600397834.html
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Новости
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россия, центральный банк рф (цб рф), технологии, общество, экономика

Зарубежный сервис денежных переводов ограничил работу в России

09:16 10.03.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Единственный внесенный в реестр ЦБ РФ зарубежный сервис денежных переводов MoneyGram перестал напрямую работать с клиентами из России, следует из сообщения на сайте сервиса и информации колл-центра.
На сайте MoneyGram говорится, что с 1 марта получение переводов наличными доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", а в колл-центре сервиса РИА Новости сообщили, что отправить деньги за рубеж сейчас невозможно.
"С 1 марта 2021 года получение денежных переводов наличными в России будет доступно только в отделениях банков-партнеров платежной системы "Золотая Корона", - говорится в сообщении на сайте MoneyGram.
Сотрудник международного колл-центра сервиса сообщил, что отправить денежные переводы из РФ сейчас невозможно. "Нет транзакций, которые бы отправлялись из России. Но мы можем принимать переводы", - сказал он.
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Американский сервис международных денежных переводов MoneyGram стал первой компанией в РФ, включенной в реестр операторов иностранных платежных систем. Такие компании обязали иметь представительство или филиал в РФ, а ЦБ получал право запрашивать и получать от представителя оператора иностранной платежной системы документы и другие необходимые данные.
 
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