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На Украине кот задушил четырехмесячного младенца
На Украине кот задушил четырехмесячного младенца
В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, об этом в Facebook сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T00:41
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винницкая область
ровненская область
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, об этом в Facebook сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.Инцидент произошел 8 марта в городе Острог. Отмечается, что мать ребенка обнаружила его без признаков жизни в коляске, при этом на лице у младенца спал кот. Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.О происшествии также уведомили полицию.Об аналогичном случае сообщалось в декабре 2019 года. Тогда в Винницкой области Украины кот задушил девятимесячную девочку, также уснув на ее лице.
https://ria.ru/20210216/otravlenie-1597729227.html
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винницкая область, ровненская область, украина, в мире

На Украине кот задушил четырехмесячного младенца

00:41 10.03.2021
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, об этом в Facebook сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.
Инцидент произошел 8 марта в городе Острог. Отмечается, что мать ребенка обнаружила его без признаков жизни в коляске, при этом на лице у младенца спал кот.
Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.
О происшествии также уведомили полицию.
Об аналогичном случае сообщалось в декабре 2019 года. Тогда в Винницкой области Украины кот задушил девятимесячную девочку, также уснув на ее лице.
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