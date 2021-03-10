https://ria.ru/20210310/mks-1600596014.html

"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС

"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС

Перестыковка экипажем пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль Международной космической станции (МКС), планирующаяся на 19... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T13:00

2021-03-10T13:00

2021-03-10T13:00

наука

соити ногути

кэтлин рубинс

майкл хопкинс (космонавт)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Перестыковка экипажем пилотируемого корабля "Союз МС-17" с одного на другой российский модуль Международной космической станции (МКС), планирующаяся на 19 марта, продлится 24 минуты, сообщил "Роскосмос".В феврале НАСА сообщило, что "Союз МС-17" с россиянами Сергеем Рыжиковым и Сергеем Кудь-Сверчковым, а также американкой Кэтлин Рубинс отчалит от модуля "Рассвет" в 20.43 мск и причалит к модулю "Поиск" в 21.13 мск."Расстыковка предварительно планируется в 19.37 мск, стыковка - в 20.01 мск", - говорится на сайте "Роскосмоса".Отмечается, что перестыковка будет выполнена для того, чтобы "Союз МС-18" в апреле пристыковался к модулю "Рассвет", а модуль "Поиск" после ухода "Союза МС-17" в апреле можно было безопасно с точки зрения парирования возможных нештатных ситуаций использовать для очередного выхода в открытый космос.Перестыковки кораблей "Союз" на МКС выполняются экипажами в ручном режиме.Сейчас на МКС помимо Рыжикова, Кудь-Сверчкова и Рубинс работают американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210310/nasa-1600546121.html

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соити ногути, кэтлин рубинс, майкл хопкинс (космонавт), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса