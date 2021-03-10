Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на корабле "Союз МС-18", говорится в сообщении на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Ранее "Роскосмос" опубликовал на сайте эмблему экипажа, из которой следовало, что астронавт Ванде Хай полетит на МКС на корабле "Союз МС-18" вместе с двумя российскими космонавтами.
"Госкорпорация "Роскосмос" возвращается к практике международных запусков, и ближайший полет состоится уже 9 апреля 2021 года. Вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции отправится астронавт НАСА Марк Ванде Хай", - говорится в сообщении.
В ноябре 2020 года "Роскосмос" сообщил, что экипаж "Союза МС-18" впервые в истории МКС будет полностью состоять из российских космонавтов - Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.
В декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на "Союзе МС-18" для полета Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. Тогда же два источника в ракетно-космической отрасли сообщили РИА Новости, что астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся в подмосковном Центре подготовки космонавтов к полету на МКС.