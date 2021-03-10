https://ria.ru/20210310/mks-1600543710.html

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на корабле "Союз МС-18", говорится в сообщении на сайте госкорпорации... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T01:49

2021-03-10T01:49

2021-03-10T01:49

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

наса

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на корабле "Союз МС-18", говорится в сообщении на сайте госкорпорации "Роскосмос".Ранее "Роскосмос" опубликовал на сайте эмблему экипажа, из которой следовало, что астронавт Ванде Хай полетит на МКС на корабле "Союз МС-18" вместе с двумя российскими космонавтами.В ноябре 2020 года "Роскосмос" сообщил, что экипаж "Союза МС-18" впервые в истории МКС будет полностью состоять из российских космонавтов - Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.В декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на "Союзе МС-18" для полета Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. Тогда же два источника в ракетно-космической отрасли сообщили РИА Новости, что астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся в подмосковном Центре подготовки космонавтов к полету на МКС.

https://ria.ru/20210309/treschina-1600503762.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса