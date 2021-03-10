Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/mks-1600543710.html
Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"
Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на корабле "Союз МС-18", говорится в сообщении на сайте госкорпорации... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T01:49
2021-03-10T01:49
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150261/84/1502618488_0:283:1660:1217_1920x0_80_0_0_e2247a0d2af158e7c675e75049b1f3ef.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на корабле "Союз МС-18", говорится в сообщении на сайте госкорпорации "Роскосмос".Ранее "Роскосмос" опубликовал на сайте эмблему экипажа, из которой следовало, что астронавт Ванде Хай полетит на МКС на корабле "Союз МС-18" вместе с двумя российскими космонавтами.В ноябре 2020 года "Роскосмос" сообщил, что экипаж "Союза МС-18" впервые в истории МКС будет полностью состоять из российских космонавтов - Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.В декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на "Союзе МС-18" для полета Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. Тогда же два источника в ракетно-космической отрасли сообщили РИА Новости, что астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся в подмосковном Центре подготовки космонавтов к полету на МКС.
https://ria.ru/20210309/treschina-1600503762.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/150261/84/1502618488_0:127:1660:1372_1920x0_80_0_0_0d025c9e706ae47b54b363ccfe7c9b86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, наса

Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит в апреле на МКС на "Союзе"

01:49 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМарк Ванде Хай
Марк Ванде Хай - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит на Международную космическую станцию (МКС) 9 апреля на корабле "Союз МС-18", говорится в сообщении на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Ранее "Роскосмос" опубликовал на сайте эмблему экипажа, из которой следовало, что астронавт Ванде Хай полетит на МКС на корабле "Союз МС-18" вместе с двумя российскими космонавтами.
"Госкорпорация "Роскосмос" возвращается к практике международных запусков, и ближайший полет состоится уже 9 апреля 2021 года. Вместе с космонавтами Роскосмоса Олегом Новицким и Петром Дубровым к Международной космической станции отправится астронавт НАСА Марк Ванде Хай", - говорится в сообщении.
В ноябре 2020 года "Роскосмос" сообщил, что экипаж "Союза МС-18" впервые в истории МКС будет полностью состоять из российских космонавтов - Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова.
В декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут забронировать место на "Союзе МС-18" для полета Ванде Хая на МКС. В случае заключения контракта Ванде Хай заменит в экипаже Корсакова. В феврале 2021 года НАСА подтвердило такое намерение. Тогда же два источника в ракетно-космической отрасли сообщили РИА Новости, что астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Энн МакКлейн готовятся в подмосковном Центре подготовки космонавтов к полету на МКС.
Грузовой корабль Прогресс пристыкованный к Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
Вчера, 17:45Наука
Экипаж МКС нанес слой герметика на вторую трещину в российском модуле
 
Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосНАСА
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:31Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире
13:30ЦБ рассказал о манипулировании ценами на акции через Telegram-каналы
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
Лента новостейМолния