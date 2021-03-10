https://ria.ru/20210310/miting-1600635741.html

У здания парламента Армении начался митинг оппозиции

У здания парламента Армении начался митинг оппозиции

Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T16:18

2021-03-10T16:18

2021-03-10T16:18

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 мар – РИА Новости. Митинг оппозиции с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна начался у здания парламента в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.Перед началом акции представитель оппозиционного "Движения спасения родины" Гегам Манукян предложил перенести место проведения акции с территории у центрального входа в парламент на перекресток проспекта Баграмяна и улицы Демирчян, где также ранее были установлены палатки.По словам Манукяна, тактика оппозиции по блокированию входов в здание парламента оказалась успешной, так как депутатам "пришлось проникнуть туда окольными путями".Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении Тиран Хачатрян, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба Онику Гаспаряну. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210310/armeniya-1600630072.html

ереван

армения

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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире