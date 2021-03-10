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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210310/miradzh-1600587148.html
Мусульмане отмечают ночь вознесения пророка Мухаммеда на небеса
Мусульмане отмечают ночь вознесения пророка Мухаммеда на небеса
Мусульмане по всему миру отмечают в ночь с 10 на 11 марта праздник Мирадж — путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:34
2021-03-10T12:34
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новости - религия и мировоззрение
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вифлеем
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Мусульмане по всему миру отмечают в ночь с 10 на 11 марта праздник Мирадж — путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса.В этот день верующие после обязательной ночной молитвы дополнительный намаз в честь праздника. Согласно преданию, в одну из ночей к пророку Мухаммеду явился архангел Джабраил (Гавриил). Они вместе сели верхом на белое верховое животное по имени Бурак (его изображают в виде коня) и из мекканской мечети были перенесены в Хеврон и Вифлеем, а затем в Иерусалим (это событие называется Исрой). Там пророк Мухаммед встретился с древними пророками — Исой (Иисусом), Мусой (Моисеем) и Ибрагимом (Авраамом) — и руководил их молитвой. После этого он вознесся с Храмовой горы на небеса к престолу Аллаха. "События Мираджа являются еще и источником большого количества полезных жизненных уроков и множества знаний и тайн о мироздании для последователей посланника. Например, Исра и Мирадж стали утешением нашему пророку после больших и долгих печалей в его жизни, что напоминает нам: воистину, после каждой тяжести наступает облегчение! Также мусульмане узнали о таком великом счастье, как Рай, и таких бесценных подарках Всевышнего как намаз и заступничество пророка за свою умму", - приводит слова главы Духовного управления мусульман Татарстана Камиля Самигуллина официальный сайт муфтията. По преданию, все события Мираджа произошли за одну ночь, и вернувшись тогда же обратно, пророк Мухаммед рассказал об этой истории мусульманам. Сегодня на месте, откуда, как верят мусульмане, пророк вознесся на небеса, находится Масджид Куббат ас-Сахра, или "Мечеть Купола над Скалой".
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новости - религия и мировоззрение, камиль самигуллин, хеврон (провинция), вифлеем, иерусалим, справки

Мусульмане отмечают ночь вознесения пророка Мухаммеда на небеса

12:34 10.03.2021
 
© РИА Новости / Радик Амиров / Перейти в фотобанкМечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме
Мечеть Куббат-Ас-Сахра (Купол Скалы) на Храмовой горе в Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Радик Амиров
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МОСКВА, 10 мар – РИА Новости. Мусульмане по всему миру отмечают в ночь с 10 на 11 марта праздник Мирадж — путешествие пророка Мухаммеда из Мекки в Иерусалим и его вознесение на небеса.
В этот день верующие после обязательной ночной молитвы дополнительный намаз в честь праздника.
Согласно преданию, в одну из ночей к пророку Мухаммеду явился архангел Джабраил (Гавриил). Они вместе сели верхом на белое верховое животное по имени Бурак (его изображают в виде коня) и из мекканской мечети были перенесены в Хеврон и Вифлеем, а затем в Иерусалим (это событие называется Исрой). Там пророк Мухаммед встретился с древними пророками — Исой (Иисусом), Мусой (Моисеем) и Ибрагимом (Авраамом) — и руководил их молитвой. После этого он вознесся с Храмовой горы на небеса к престолу Аллаха.
"События Мираджа являются еще и источником большого количества полезных жизненных уроков и множества знаний и тайн о мироздании для последователей посланника. Например, Исра и Мирадж стали утешением нашему пророку после больших и долгих печалей в его жизни, что напоминает нам: воистину, после каждой тяжести наступает облегчение! Также мусульмане узнали о таком великом счастье, как Рай, и таких бесценных подарках Всевышнего как намаз и заступничество пророка за свою умму", - приводит слова главы Духовного управления мусульман Татарстана Камиля Самигуллина официальный сайт муфтията.
По преданию, все события Мираджа произошли за одну ночь, и вернувшись тогда же обратно, пророк Мухаммед рассказал об этой истории мусульманам. Сегодня на месте, откуда, как верят мусульмане, пророк вознесся на небеса, находится Масджид Куббат ас-Сахра, или "Мечеть Купола над Скалой".
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