https://ria.ru/20210310/minogi-1600661848.html

Опровергнута теория происхождения позвоночных

Опровергнута теория происхождения позвоночных

Новые находки палеонтологов противоречат устоявшемуся мнению, что слепые фильтрующие личинки современных миног — аммоцеты — служат прообразом ранней стадии... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T19:00

2021-03-10T19:00

2021-03-10T19:00

наука

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Новые находки палеонтологов противоречат устоявшемуся мнению, что слепые фильтрующие личинки современных миног — аммоцеты — служат прообразом ранней стадии развития всех позвоночных. Оказалось, что мальки древних миног совершенно не похожи на своих современных собратьев, а скорее напоминают взрослых особей в миниатюре. Теперь ученые предлагают в качестве предков позвоночных панцирных бесчелюстных рыб остракодерм. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.Миноги — бесчелюстные рыбы, похожие на угрей, появившиеся на Земле полмиллиарда лет назад. У современных миног необычный жизненный цикл. Они обитают в пресных водах. Взрослые особи — наружные паразиты, которые присасываются к крупным рыбам и питаются их кровью. Личинки миног — пескоройки, или аммоцеты — после выхода из икры зарываются в ил и пропускают через себя водный поток, отфильтровывая из него детрит и микроскопические организмы.Личинки настолько отличаются от взрослых особей, что ученые первоначально думали, что они принадлежат к отдельному виду. А когда выяснилось, что это лишь стадия развития, увидели в примитивных личинках миног прообраз далеких предков всех позвоночных.Недавно палеонтологи обнаружили в отложениях каменноугольного периода в Южной Африке и США окаменелости миног возрастом от 310 до 360 миллионов лет. Ценность этих находок заключается в том, что среди них представлены все стадии развития древних животных — от только что вылупившихся из икры мальков, едва достигающих 15 миллиметров в длину и еще не лишившихся желточного мешка, до взрослых особей. Оказалось, что древние миноги, которые, в отличие от своих современных собратьев, жили в море, а не в пресной воде, не проходили стадию аммоцетов. "Примечательно, что у нас достаточно образцов, чтобы реконструировать траекторию от вылупления до взрослой особи в нескольких независимых линиях ранних миног, — приводятся в пресс-релизе Чикагского университета слова одного из авторов исследования Майкла Коутса (Michael Coates), профессора кафедры биологии и анатомии организмов. — Каждый из них показывает одну и ту же картину: личинка похожа на миниатюрную взрослую особь".У только что вылупившихся мальков уже были большие глаза и "зубастые" присоски, которые развиваются у современных миног только в зрелом возрасте. "Современные личинки миноги использовались в качестве модели наследственного состояния, которое привело к возникновению линии позвоночных, — говорит ведущий автор исследования Тецуто Мияшита (Tetsuto Miyashita) из Канадского музея природы. — Они казались достаточно примитивными, сопоставимыми с червеобразными беспозвоночными, и их качества соответствовали предположительному описанию рудиментарных форм, восходящих к началу эволюции позвоночных. Но теперь мы практически исключили миног из предков позвоночных. Теперь нам нужна альтернатива".Возможно, считают авторы, такой альтернативой могут стать панцирные бесчелюстные рыбы остракодермы, которые теперь можно рассматривать в качестве корневого элемента генеалогического древа позвоночных."Миноги — совсем не подходят на роль "капсулы времени", как мы когда-то думали", — отмечает Коутс.Стадия фильтрующих личинок у современных миног возникла в процессе эволюции, считают ученые. Возможно, это нововведение позволило миногам заселить пресноводные водоемы, где рыбы было намного меньше, чем в морях."Миноги таким образом решили эту проблему. Их личинки закапывались в грунт и заглатывали все доступные частицы пищи, до тех пор, пока не созреют достаточно, чтобы начать искать собственную добычу", — объясняет Мияшита.

https://ria.ru/20210304/anteozavr-1599934843.html

https://ria.ru/20210302/akula-1599639077.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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палеонтология, эволюция, биология, земля - риа наука