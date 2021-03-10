Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/menedzhery-1600678869.html
Число мужчин и женщин в рейтинге топ-менеджеров России почти сравнялось
Число мужчин и женщин в рейтинге топ-менеджеров России почти сравнялось
Число мужчин и женщин, участвующих в ежегодном рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", почти сравнялось: среди "топов" оказалось 52% мужчин и 48% женщин,... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:40
2021-03-10T20:40
москва
европа
ссср
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600677511_0:97:3071:1825_1920x0_80_0_0_8b8a4716f5bcf5c22d8109dc30ba60a3.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число мужчин и женщин, участвующих в ежегодном рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", почти сравнялось: среди "топов" оказалось 52% мужчин и 48% женщин, показало исследование Ассоциации менеджеров, с которым ознакомилось РИА Новости.Ассоциация каждый год, начиная с 2001 года, выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В ходе голосования выбираются 1000 менеджеров, в этом году их список будет опубликован 27 сентября. С 10 марта начинается прием заявок кандидатов на участие, он продлится до 30 апреля. В преддверии создания очередного рейтинга ассоциация составила портрет топ-менеджера 2020 года."Традиционно, среди участников рейтинга мужчин больше, чем женщин. В прошлые годы разрыв постепенно сокращался, но в 2019 году мы наблюдали резкое падение доли женщин. В этом (2020 - ред.) году гендерный баланс восстановился, и соотношение менеджеров мужского и женского пола в рейтинге почти сравнялось", - рассказали исследователи.Средний возраст участников рейтинга практически не изменился по сравнению с 2019 годом и составил 41 год. И хотя обычно мужчины в среднем были на год старше своих коллег женщин, в этот раз ситуация обратная. Все участники рейтинга имеют как минимум одно высшее образование, более четверти - два или более, 14% - получили MBA. Примечательно, что женщины чаще мужчин имеют два и более высших, в то время как мужчины чаще имеют степень MBA.Больше половины участников рейтинга родились в Москве, в малых городах - менее пятой части, практически равное количество - в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди участников есть и те, кто родился в странах бывшего СССР или в странах Европы, но их немного - в сумме не более 2%.Также выяснилось, что в основном топ-менеджеры - семейные люди. В браке находятся 74% руководителей. Среди мужчин-руководителей в браке состоят 83%, в то время как среди женщин - 64%. В среднем на одного участника рейтинга приходится 1,6 ребенка, как и в прошлом году. 16% менеджеров не имеют детей, столько же имеют троих или более детей.Также исследователи изучили влияние пандемии на топ-менеджеров. Почти половина из опрошенных призналась, что пандемия негативно сказалась на спросе на продукты или услуги их компаний. Почти четверть, наоборот, рассказали о положительном влиянии, а 27% не увидели значительного эффекта пандемии.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") - стратегическим партнером 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
https://ria.ru/20210308/podrabotka-1600322266.html
https://ria.ru/20210308/neftyanik-1600111859.html
https://ria.ru/20210309/oon-1600391863.html
москва
европа
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600677511_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_26b1217a3de55fd0cff1455718854bac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, европа, ссср, общество

Число мужчин и женщин в рейтинге топ-менеджеров России почти сравнялось

20:40 10.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловСтатуэтки премии "ТОП-1000 российских менеджеров"
Статуэтки премии ТОП-1000 российских менеджеров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число мужчин и женщин, участвующих в ежегодном рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", почти сравнялось: среди "топов" оказалось 52% мужчин и 48% женщин, показало исследование Ассоциации менеджеров, с которым ознакомилось РИА Новости.
Ассоциация каждый год, начиная с 2001 года, выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В ходе голосования выбираются 1000 менеджеров, в этом году их список будет опубликован 27 сентября. С 10 марта начинается прием заявок кандидатов на участие, он продлится до 30 апреля. В преддверии создания очередного рейтинга ассоциация составила портрет топ-менеджера 2020 года.
Подросток моет посуду в ресторане - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 07:07
Стало известно, сколько женщин и мужчин нуждаются в подработке
"Традиционно, среди участников рейтинга мужчин больше, чем женщин. В прошлые годы разрыв постепенно сокращался, но в 2019 году мы наблюдали резкое падение доли женщин. В этом (2020 - ред.) году гендерный баланс восстановился, и соотношение менеджеров мужского и женского пола в рейтинге почти сравнялось", - рассказали исследователи.
Средний возраст участников рейтинга практически не изменился по сравнению с 2019 годом и составил 41 год. И хотя обычно мужчины в среднем были на год старше своих коллег женщин, в этот раз ситуация обратная. Все участники рейтинга имеют как минимум одно высшее образование, более четверти - два или более, 14% - получили MBA. Примечательно, что женщины чаще мужчин имеют два и более высших, в то время как мужчины чаще имеют степень MBA.
Больше половины участников рейтинга родились в Москве, в малых городах - менее пятой части, практически равное количество - в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди участников есть и те, кто родился в странах бывшего СССР или в странах Европы, но их немного - в сумме не более 2%.
В вертолете - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 08:00
"Мужикам проще". Откровения женщины — вахтовика из нефтяной отрасли
Также выяснилось, что в основном топ-менеджеры - семейные люди. В браке находятся 74% руководителей. Среди мужчин-руководителей в браке состоят 83%, в то время как среди женщин - 64%. В среднем на одного участника рейтинга приходится 1,6 ребенка, как и в прошлом году. 16% менеджеров не имеют детей, столько же имеют троих или более детей.
Также исследователи изучили влияние пандемии на топ-менеджеров. Почти половина из опрошенных призналась, что пандемия негативно сказалась на спросе на продукты или услуги их компаний. Почти четверть, наоборот, рассказали о положительном влиянии, а 27% не увидели значительного эффекта пандемии.
Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") - стратегическим партнером 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 01:48
В ООН подсчитали, когда сравняется доля женщин и мужчин во главе стран
 
МоскваЕвропаСССРОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:32Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
04:23WP: обвиняемый в штурме Капитолия ранее служил в президентской эскадрилье
03:53СМИ: 2020 год стал самым смертоносным в истории США
03:40Директора Приморского океанариума будут судить за взятку
03:26Генконсул России не видит больших изменений в контактах с США при Байдене
03:19США не продлевают разрешения на пребывание в стране российским дипломатам
03:14Чукотского полицейского будут судить за избиение своего поднадзорного
03:11Источники рассказали о переносе одного из трех пусков ракеты "Протон"
03:09"Авроре" поставят более 45 воздушных судов российского производства
03:06Немец прилетел в Россию ради "Спутника V" и поделился впечатлениями
03:05Минтранс работает над заключением договоров о покупке 5% акций "Авроры"
03:04Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
03:00В Японии заявили о необходимости блокады Южных Курил
02:56Сахалинская область купила у "Аэрофлота" 51% акций "Авроры" за один рубль
02:33Экс-директора Фонда капремонта Магаданской области обвиняют в растрате
02:17Украинцы высмеяли торжественное открытие туалета в Киеве
02:17В Канаде осудили мужчину, протаранившего резиденцию генерал-губернатора
02:17Специалист научила, как получить доход с кредитки
02:08Как часто подделывают электронную подпись?
01:56НАТО подготовило украинских военных к городским боям
Лента новостейМолния