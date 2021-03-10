https://ria.ru/20210310/menedzhery-1600678869.html

Число мужчин и женщин в рейтинге топ-менеджеров России почти сравнялось

Число мужчин и женщин в рейтинге топ-менеджеров России почти сравнялось

Число мужчин и женщин, участвующих в ежегодном рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", почти сравнялось: среди "топов" оказалось 52% мужчин и 48% женщин,... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:40

2021-03-10T20:40

2021-03-10T20:40

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Число мужчин и женщин, участвующих в ежегодном рейтинге "ТОП-1000 российских менеджеров", почти сравнялось: среди "топов" оказалось 52% мужчин и 48% женщин, показало исследование Ассоциации менеджеров, с которым ознакомилось РИА Новости.Ассоциация каждый год, начиная с 2001 года, выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В ходе голосования выбираются 1000 менеджеров, в этом году их список будет опубликован 27 сентября. С 10 марта начинается прием заявок кандидатов на участие, он продлится до 30 апреля. В преддверии создания очередного рейтинга ассоциация составила портрет топ-менеджера 2020 года."Традиционно, среди участников рейтинга мужчин больше, чем женщин. В прошлые годы разрыв постепенно сокращался, но в 2019 году мы наблюдали резкое падение доли женщин. В этом (2020 - ред.) году гендерный баланс восстановился, и соотношение менеджеров мужского и женского пола в рейтинге почти сравнялось", - рассказали исследователи.Средний возраст участников рейтинга практически не изменился по сравнению с 2019 годом и составил 41 год. И хотя обычно мужчины в среднем были на год старше своих коллег женщин, в этот раз ситуация обратная. Все участники рейтинга имеют как минимум одно высшее образование, более четверти - два или более, 14% - получили MBA. Примечательно, что женщины чаще мужчин имеют два и более высших, в то время как мужчины чаще имеют степень MBA.Больше половины участников рейтинга родились в Москве, в малых городах - менее пятой части, практически равное количество - в Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках. Среди участников есть и те, кто родился в странах бывшего СССР или в странах Европы, но их немного - в сумме не более 2%.Также выяснилось, что в основном топ-менеджеры - семейные люди. В браке находятся 74% руководителей. Среди мужчин-руководителей в браке состоят 83%, в то время как среди женщин - 64%. В среднем на одного участника рейтинга приходится 1,6 ребенка, как и в прошлом году. 16% менеджеров не имеют детей, столько же имеют троих или более детей.Также исследователи изучили влияние пандемии на топ-менеджеров. Почти половина из опрошенных призналась, что пандемия негативно сказалась на спросе на продукты или услуги их компаний. Почти четверть, наоборот, рассказали о положительном влиянии, а 27% не увидели значительного эффекта пандемии.Агентство РИА Новости выступает генеральным информационным партнером, агентство экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") - стратегическим партнером 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

https://ria.ru/20210308/podrabotka-1600322266.html

https://ria.ru/20210308/neftyanik-1600111859.html

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москва, европа, ссср, общество