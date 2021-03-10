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Попова заявила, что отказываться от масочного режима пока нельзя

Попова заявила, что отказываться от масочного режима пока нельзя

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на снижение заболеваемости по коронавирусу, отказываться от масочного режима пока нельзя. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:45

2021-03-10T17:45

2021-03-10T17:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на снижение заболеваемости по коронавирусу, отказываться от масочного режима пока нельзя."Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остаётся безусловно", - сказала она на заседании думского комитета по охране здоровья в среду.Также она отметила "высокую дисциплину" по ношению масок в России.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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