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Попова заявила, что отказываться от масочного режима пока нельзя
Попова заявила, что отказываться от масочного режима пока нельзя
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на снижение заболеваемости по коронавирусу, отказываться от масочного режима пока нельзя. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:45
2021-03-10T17:45
2021-03-10T17:45
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анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что несмотря на снижение заболеваемости по коронавирусу, отказываться от масочного режима пока нельзя."Сегодня нет оснований для того, чтобы расслабляться, требования остаются, масочный режим остаётся безусловно", - сказала она на заседании думского комитета по охране здоровья в среду.Также она отметила "высокую дисциплину" по ношению масок в России.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество