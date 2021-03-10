https://ria.ru/20210310/maska-1600576904.html

Ученые создали маску от COVID-19, которую надевают только на нос

Ученые создали маску от COVID-19, которую надевают только на нос

Исследователи мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:48

2021-03-10T11:48

2021-03-10T11:48

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

мексика

в мире

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Исследователи мексиканского Национального политехнического института создали и запатентовали назальную маску, которая должна помочь в борьбе с коронавирусом в повседневной жизни, сообщается на сайте правительства Мексики.Как отмечается в пресс-релизе, изобретение "не предназначено для того, чтобы заменить маску, а должно усилить меры по защите здоровья в те моменты повседневной жизни, когда ее (маску – ред.) необходимо снимать: при приеме пищи, питье и консультациях стоматолога".По словам координатора проекта Акоста Альтамирано, идея создания назальной маски Mask Eating возникла из-за необходимости в дополнительной защите, "особенно перед лицом более заразных вариантов SARS-CoV-2"."Акоста Альтамирано отметил, что для создания маски - эффективного барьера для борьбы с заражением SARS-CoV-2 исследовательская группа учитывала размер частичек (менее 5 микрон) и проводила оценку различных материалов, пока не нашла оптимальный для изготовления, которое проводилось в соответствии со строгими стандартами качества", - говорится в пресс-релизе.Сейчас исследователи ведут переговоры с компанией, которая будет отвечать за производство назальных масок.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600548043.html

мексика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, мексика, в мире