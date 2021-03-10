https://ria.ru/20210310/lyutaya-1600606970.html

Актриса из "Склифосовского" объяснила, почему не стала женой Макарского

Актриса из "Склифосовского" объяснила, почему не стала женой Макарского

Актриса Евгения Лютая, известная зрителям по роли врача Анны Ханиной в сериале "Склифосовский", в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T15:20

2021-03-10T15:20

2021-03-10T16:54

борис корчевников

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Евгения Лютая, известная зрителям по роли врача Анны Ханиной в сериале "Склифосовский", в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" объяснила, почему не вышла замуж за Антона Макарского. Они познакомились в конце 1990-х годов в Театральном институте имени Щукина (тогда он назывался училищем). Студенты сразу привязались друг к другу. Жене тогда было 18 лет, Антону на несколько лет больше. У пары все складывалось хорошо: Женя и Антон вдохновляли друг друга, а родители с обеих сторон одобрили их союз. Но позже Макарский поступил в театр "У Никитских ворот". Его карьера пошла вверх, Евгения же продолжала учиться. Тогда оба поняли, что из их брака не получится ничего хорошего и легко пошли на расставание.Борис Корчевников в ответ на это зачитал отрывок из интервью с Антоном Макарским, в котором актер высказывался по поводу разрыва с Евгенией Лютой."Это была глупость. Помню этот момент. Скорее всего, Евгения влюбилась. Раскол произошел после ее возвращения со съемок. Там был рядом актер, партнер по сцене", — процитировал слова Макарского ведущий. По словам звезды "Склифосовского", это всего лишь ревность со стороны бывшего возлюбленного, связанная с его "горячими грузинскими корнями". Вскоре Антон Макарский женился на актрисе Виктории Морозовой (после свадьбы она взяла фамилию мужа). Супруги вместе уже больше 20 лет и воспитывают двоих детей: дочь и сына.Евгения Лютая после расставания с Макарским была замужем трижды и родила двоих сыновей (отцы у мальчиков разные).

https://ria.ru/20201209/svaty-1588409684.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис корчевников, россия-1 (телеканал), антон макарский, шоу-бизнес, знаменитости, звезды