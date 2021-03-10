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Актриса из "Склифосовского" объяснила, почему не стала женой Макарского
Актриса из "Склифосовского" объяснила, почему не стала женой Макарского
Актриса Евгения Лютая, известная зрителям по роли врача Анны Ханиной в сериале "Склифосовский", в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T15:20
2021-03-10T15:20
2021-03-10T16:54
борис корчевников
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Актриса Евгения Лютая, известная зрителям по роли врача Анны Ханиной в сериале "Склифосовский", в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" объяснила, почему не вышла замуж за Антона Макарского. Они познакомились в конце 1990-х годов в Театральном институте имени Щукина (тогда он назывался училищем). Студенты сразу привязались друг к другу. Жене тогда было 18 лет, Антону на несколько лет больше. У пары все складывалось хорошо: Женя и Антон вдохновляли друг друга, а родители с обеих сторон одобрили их союз. Но позже Макарский поступил в театр "У Никитских ворот". Его карьера пошла вверх, Евгения же продолжала учиться. Тогда оба поняли, что из их брака не получится ничего хорошего и легко пошли на расставание.Борис Корчевников в ответ на это зачитал отрывок из интервью с Антоном Макарским, в котором актер высказывался по поводу разрыва с Евгенией Лютой."Это была глупость. Помню этот момент. Скорее всего, Евгения влюбилась. Раскол произошел после ее возвращения со съемок. Там был рядом актер, партнер по сцене", — процитировал слова Макарского ведущий. По словам звезды "Склифосовского", это всего лишь ревность со стороны бывшего возлюбленного, связанная с его "горячими грузинскими корнями". Вскоре Антон Макарский женился на актрисе Виктории Морозовой (после свадьбы она взяла фамилию мужа). Супруги вместе уже больше 20 лет и воспитывают двоих детей: дочь и сына.Евгения Лютая после расставания с Макарским была замужем трижды и родила двоих сыновей (отцы у мальчиков разные).
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борис корчевников, россия-1 (телеканал), антон макарский, шоу-бизнес, знаменитости, звезды
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Актриса Евгения Лютая, известная зрителям по роли врача Анны Ханиной в сериале "Склифосовский", в недавнем выпуске программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" объяснила
, почему не вышла замуж за Антона Макарского.
Они познакомились в конце 1990-х годов в Театральном институте имени Щукина (тогда он назывался училищем). Студенты сразу привязались друг к другу. Жене тогда было 18 лет, Антону на несколько лет больше.
"Я думаю, что это была любовь, конечно, потому что мы решили пожениться. Мы дождались лета, поехали туром по нашим родителям, Антон попросил моей руки", – поделилась воспоминаниями Лютая.
У пары все складывалось хорошо: Женя и Антон вдохновляли друг друга, а родители с обеих сторон одобрили их союз. Но позже Макарский поступил в театр "У Никитских ворот". Его карьера пошла вверх, Евгения же продолжала учиться. Тогда оба поняли, что из их брака не получится ничего хорошего и легко пошли на расставание.
"Антон считает, что я его бросила, а я так не считаю. Мне кажется, что пришло какое-то понимание, что наша жизнь только начинается, и наш брак, скорее всего, закончился бы, потому что мы оба — очень эмоциональные люди. Я думаю, что искры бы летели, но мы до этого не довели, мы вовремя с ним расстались", — объяснила актриса.
Борис Корчевников в ответ на это зачитал отрывок из интервью с Антоном Макарским, в котором актер высказывался по поводу разрыва с Евгенией Лютой.
"Это была глупость. Помню этот момент. Скорее всего, Евгения влюбилась. Раскол произошел после ее возвращения со съемок. Там был рядом актер, партнер по сцене", — процитировал слова Макарского ведущий.
По словам звезды "Склифосовского", это всего лишь ревность со стороны бывшего возлюбленного, связанная с его "горячими грузинскими корнями".
Вскоре Антон Макарский женился на актрисе Виктории Морозовой (после свадьбы она взяла фамилию мужа). Супруги вместе уже больше 20 лет и воспитывают двоих детей: дочь и сына.
Евгения Лютая после расставания с Макарским была замужем трижды и родила двоих сыновей (отцы у мальчиков разные).