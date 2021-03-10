https://ria.ru/20210310/lyadova-1600584142.html

Лядова была добрым, позитивным человеком, рассказал Лещенко

Лядова была добрым, позитивным человеком, рассказал Лещенко

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова много сделала для отечественной песенной культуры, она была человеком позитивным, добрым и открытым, никогда ни с кем не... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:25

2021-03-10T12:25

2021-03-10T12:25

культура

людмила лядова

лев лещенко

москва

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Людмила Лядова много сделала для отечественной песенной культуры, она была человеком позитивным, добрым и открытым, никогда ни с кем не конфликтовала, рассказал РИА Новости певец Лев Лещенко.Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве на 96-м году жизни."Людмила Алексеевна была человеком радостным, позитивным, задорным. Расцвечивала нашу песенную культуру своим юмором, легкостью, она много сделала для песенной культуры нашей. Она много сделала для нашей эстрады. Жизнь прожила достойно, ни с кем не конфликтовала, не была замечена ни в каких скандалах, удивительно добрый, нежный, открытый человек... Она была не только певицей и композитором, написавшим около 800 песен, но и артисткой хорошей. В памяти сохранится ее светлый образ и песни, которые будут звучать", - сказал ЛещенкоПианистка, композитор, певица Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. Выступала на эстраде с 1946 по 1951 год в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Гелена Великанова и другие.

https://ria.ru/20210310/lyadova-1600578933.html

москва

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людмила лядова, лев лещенко, москва