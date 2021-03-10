https://ria.ru/20210310/lyadova-1600575581.html

Названа причина смерти Людмилы Лядовой

Названа причина смерти Людмилы Лядовой

Причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой стал коронавирус, сообщил Пятый канал со ссылкой на ее бывшего администратора Галину Горбенко. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:37

2021-03-10T11:37

2021-03-10T12:55

культура

людмила лядова

рсфср

свердловск

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МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. Причиной смерти народной артистки РСФСР Людмилы Лядовой стал коронавирус, сообщил Пятый канал со ссылкой на ее бывшего администратора Галину Горбенко."COVID. Да, она лежала с COVID. Но она не лежала на ИВЛ, она лежала на кислороде", — уточнила Горбенко. Она добавила, что Лядову сначала госпитализировали в 52-ю больницу, затем перевели в реанимацию, однако и там врачи не смогли ее "поднять".Будущая певица, пианистка и композитор родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов. В 1948-м она окончила местную консерваторию. С 1946 по 1951 год выступала на эстраде в дуэте с Ниной Пантелеевой.Лядова написала "Старый марш", "Барабан", "Ай-люли", "Чудо-песенку" и другие известные композиции. Песни на ее музыку исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.

https://ria.ru/20210310/lyadova-1600565715.html

рсфср

свердловск

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людмила лядова, рсфср, свердловск