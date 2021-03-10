https://ria.ru/20210310/lugansk-1600621563.html

В Луганске прокомментировали новый план урегулирования в Донбассе

В Луганске прокомментировали новый план урегулирования в Донбассе

Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник заявил, что не знает о... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:59

2021-03-10T14:59

2021-03-10T15:27

андрей ермак

родион мирошник

луганская народная республика

донецкая народная республика

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник заявил, что не знает о существовании нового документа по урегулированию в регионе, якобы предложенного "нормандскому формату".Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что на столе лежит план мирного урегулирования ситуации в Донбассе, предложенный Францией и Германией и доработанный Украиной, сейчас он ждет одобрения Россией. По его словам, речь идет об "очень мощном шаге". Ермак выразил надежду, что это станет "предметом мощного обсуждения через неделю-две" во время видеоконференции в "нормандском формате"."Никакого нового документа в контактную группу внесено не было", - сказал Мирошник в эфире радиостанции "Говорит Москва".Он отметил, что вероятность существования нового документа есть, возможно, он обсуждался на уровне политсоветников, но поскольку последние шесть заседаний контактной группы закончились ничем, "вряд ли он привлек серьезное внимание"."В случае нахождения новых согласованных вариантов в нормандском формате эти рекомендации должны быть направлены в контактную группу для достижения окончательных договоренностей между сторонами конфликта - Донбассом и Киевом. Пока ни согласованных проектов, ни достигнутых договоренностей, увы, нет", - заявил представитель ЛНР.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.Так называемый "нормандский формат" переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20210310/donbass-1600601363.html

https://ria.ru/20210310/donbass-1600586681.html

https://ria.ru/20210310/zheleznyak-1600597646.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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андрей ермак, родион мирошник, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, украина, в мире