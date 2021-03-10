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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210310/lavrov-1600611126.html
Лавров заявил, что договоренности ОПЕК+ дают результат
Лавров заявил, что договоренности ОПЕК+ дают результат
России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:12
2021-03-10T14:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
сергей лавров
опек
саудовская аравия
в мире
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ЭР-РИЯД, 10 мар - РИА Новости. России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть общее мнение... о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.
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цены на нефть, сергей лавров, опек, саудовская аравия, в мире

Лавров заявил, что договоренности ОПЕК+ дают результат

14:12 10.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ЭР-РИЯД, 10 мар - РИА Новости. России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас есть общее мнение... о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.
Нефтяная насосная станция - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 00:45Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
ОПЕК+ неожиданно позволил России нарастить добычу нефти
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьСергей ЛавровОПЕКСаудовская АравияВ мире
 
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