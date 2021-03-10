https://ria.ru/20210310/lavrov-1600611126.html
Лавров заявил, что договоренности ОПЕК+ дают результат
Лавров заявил, что договоренности ОПЕК+ дают результат
России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:12
2021-03-10T14:12
2021-03-10T14:12
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
сергей лавров
опек
саудовская аравия
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ЭР-РИЯД, 10 мар - РИА Новости. России и Саудовской Аравии необходимо развивать сотрудничество на мировом рынке углеводородов, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."У нас есть общее мнение... о том, что необходимо развивать наше сотрудничество на мировом рынке углеводородов, плотно координировать наши действия, в том числе в формате ОПЕК+, они дают результаты", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом.
https://ria.ru/20210305/opek-1600008030.html
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цены на нефть, сергей лавров, опек, саудовская аравия, в мире