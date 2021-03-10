Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма
20:37 10.03.2021 (обновлено: 20:38 10.03.2021)
© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна.
"За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины", — заявил эксперт.
Он пояснил, что разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего она не может существовать как единое государство.
"Для меня как историка война, гражданская или агрессия, – вопрос времени. <…> Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах – мы – в европейском, а они (жители Востока Украины. — Прим. ред.) были бы частью России", — признал Голобуцкий.
23 февраля, 14:09Савченко предрекла Украине раскол
Политолог подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, и при этом добавил, что этого можно было избежать.
"Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала", — продолжил он.
Голобуцкий уверен, что полуостров можно было оставить под контролем Киева, только если б его заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами.
Украинские политические и общественные деятели регулярно выступают с различными версиями о причинах потери Киевом контроля над Крымом. Так, экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Бывший президент страны Петр Порошенко счел выход Крыма из состава Украины закономерным результатом многолетней деятельности киевских властей. А осенью прошлого года группа местных политиков в открытом письме, обращенном США, назвали причиной потери Крыма наличие у России ядерного оружия, позднее в том же документе опровергнув собственное утверждение.