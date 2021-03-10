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Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма
Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма
Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T20:37
2021-03-10T20:38
россия
республика крым
украина
в мире
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В Киеве признали, что Крым никогда не был украинским
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна. Он пояснил, что разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего она не может существовать как единое государство."Для меня как историка война, гражданская или агрессия, – вопрос времени. &lt;…&gt; Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах – мы – в европейском, а они (жители Востока Украины. — Прим. ред.) были бы частью России", — признал Голобуцкий.Политолог подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, и при этом добавил, что этого можно было избежать. Голобуцкий уверен, что полуостров можно было оставить под контролем Киева, только если б его заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами. Украинские политические и общественные деятели регулярно выступают с различными версиями о причинах потери Киевом контроля над Крымом. Так, экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Бывший президент страны Петр Порошенко счел выход Крыма из состава Украины закономерным результатом многолетней деятельности киевских властей. А осенью прошлого года группа местных политиков в открытом письме, обращенном США, назвали причиной потери Крыма наличие у России ядерного оружия, позднее в том же документе опровергнув собственное утверждение.
https://ria.ru/20210223/raskol-1598656374.html
https://ria.ru/20210309/nato-1600120287.html
россия
республика крым
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россия, республика крым, украина, в мире

Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма

20:37 10.03.2021 (обновлено: 20:38 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Владислав СергиенкоДорожные знаки на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Дорожные знаки на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна.
"За все 25 лет мы ничего не сделали для того, чтобы появилась цель существования Украины", — заявил эксперт.
Он пояснил, что разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего она не может существовать как единое государство.
"Для меня как историка война, гражданская или агрессия, – вопрос времени. <…> Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах – мы – в европейском, а они (жители Востока Украины. — Прим. ред.) были бы частью России", — признал Голобуцкий.
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Политолог подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, и при этом добавил, что этого можно было избежать.
"Крым никогда не был украинским, потому что украинская власть ничего для этого не сделала", — продолжил он.
Голобуцкий уверен, что полуостров можно было оставить под контролем Киева, только если б его заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами.
Украинские политические и общественные деятели регулярно выступают с различными версиями о причинах потери Киевом контроля над Крымом. Так, экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Бывший президент страны Петр Порошенко счел выход Крыма из состава Украины закономерным результатом многолетней деятельности киевских властей. А осенью прошлого года группа местных политиков в открытом письме, обращенном США, назвали причиной потери Крыма наличие у России ядерного оружия, позднее в том же документе опровергнув собственное утверждение.
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