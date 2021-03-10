https://ria.ru/20210310/krym-1600678534.html

Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма

Украинский политолог признал неизбежность потери Крыма

Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T20:37

2021-03-10T20:37

2021-03-10T20:38

россия

республика крым

украина

в мире

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В Киеве признали, что Крым никогда не был украинским

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Украинский политолог Алексей Голобуцкий заявил в эфире канала UkrLife, что потеря Крыма была неизбежна. Он пояснил, что разные группы населения по-разному видят будущее страны, из-за чего она не может существовать как единое государство."Для меня как историка война, гражданская или агрессия, – вопрос времени. <…> Если бы мы разделились еще 30 лет назад, то жили бы все нормально в своих проектах – мы – в европейском, а они (жители Востока Украины. — Прим. ред.) были бы частью России", — признал Голобуцкий.Политолог подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией было очевидным, и при этом добавил, что этого можно было избежать. Голобуцкий уверен, что полуостров можно было оставить под контролем Киева, только если б его заселили жителями Западной Украины и крымскими татарами. Украинские политические и общественные деятели регулярно выступают с различными версиями о причинах потери Киевом контроля над Крымом. Так, экс-председатель Верховной Рады Александр Турчинов признался, что украинская армия была не готова к защите своего государства в начале 2014 года. Бывший президент страны Петр Порошенко счел выход Крыма из состава Украины закономерным результатом многолетней деятельности киевских властей. А осенью прошлого года группа местных политиков в открытом письме, обращенном США, назвали причиной потери Крыма наличие у России ядерного оружия, позднее в том же документе опровергнув собственное утверждение.

https://ria.ru/20210223/raskol-1598656374.html

https://ria.ru/20210309/nato-1600120287.html

россия

республика крым

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россия, республика крым, украина, в мире