В Крыму подготовят иск к организаторам водной блокады
14:31 10.03.2021 (обновлено: 16:13 10.03.2021)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова со стороны Украины.
Этим займутся в том числе юристы Госсовета и экспертная группа. Константинов попросил принять участие в работе президиум парламента и включить в нее администрацию на местах.
Он напомнил, что перекрытый Украиной Северо-Крымский канал был построен усилиями СССР и стал общесоюзной собственностью. Глава парламента поручил подсчитать ущерб в том числе для оросительной системы Крыма, а также потери от экологической проблемы в Армянске, где из-за отсутствия воды высох кислотонакопитель. В иск необходимо включить суммы, направленные на восстановление водоснабжения, указал он.
"Особое поручение у меня — совместно с представителями прокуратуры — установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, бывшие наши псевдокрымчане, которые приложили много личных усилий, чтобы эта вода была перекрыта: небезызвестные Сенченко (экс-депутат Верховной рады Украины. — Прим. ред.), Чубаров (руководитель "Меджлиса крымско-татарского народа"*. — Прим. ред.) и другие", — сказал Константиновна заседании президиума парламента.
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Ситуация с водой в Крыму
До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, в том числе в Симферополе и Ялте.
В декабре воду в Севастополь начали перебрасывать из Кадыковского карьера, резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. В марте запустили в опытную эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек.
Ранее в Крыму уже призывали Украину дать объяснения в ЕСПЧ по поводу водной блокады полуострова. По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, украинцам нужно "самим на себя" подать жалобу в Европейский суд и привлечь к ответственности "всех виновных негодяев".
* Запрещенная в России экстремистская организация.