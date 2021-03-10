https://ria.ru/20210310/krym-1600615499.html

В Крыму подготовят иск к организаторам водной блокады

В Крыму подготовят иск к организаторам водной блокады

Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова со стороны Украины. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T14:31

2021-03-10T14:31

2021-03-10T16:13

армянск

владимир константинов

верховная рада украины

симферополь

республика крым

ссср

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова со стороны Украины.Этим займутся в том числе юристы Госсовета и экспертная группа. Константинов попросил принять участие в работе президиум парламента и включить в нее администрацию на местах.Он напомнил, что перекрытый Украиной Северо-Крымский канал был построен усилиями СССР и стал общесоюзной собственностью. Глава парламента поручил подсчитать ущерб в том числе для оросительной системы Крыма, а также потери от экологической проблемы в Армянске, где из-за отсутствия воды высох кислотонакопитель. В иск необходимо включить суммы, направленные на восстановление водоснабжения, указал он."Особое поручение у меня — совместно с представителями прокуратуры — установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, бывшие наши псевдокрымчане, которые приложили много личных усилий, чтобы эта вода была перекрыта: небезызвестные Сенченко (экс-депутат Верховной рады Украины. — Прим. ред.), Чубаров (руководитель "Меджлиса крымско-татарского народа"*. — Прим. ред.) и другие", — сказал Константиновна заседании президиума парламента.Ситуация с водой в КрымуДо воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, в том числе в Симферополе и Ялте.В декабре воду в Севастополь начали перебрасывать из Кадыковского карьера, резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. В марте запустили в опытную эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек.Ранее в Крыму уже призывали Украину дать объяснения в ЕСПЧ по поводу водной блокады полуострова. По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, украинцам нужно "самим на себя" подать жалобу в Европейский суд и привлечь к ответственности "всех виновных негодяев". * Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html

https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html

армянск

симферополь

республика крым

ссср

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армянск, владимир константинов, верховная рада украины, симферополь, республика крым, ссср