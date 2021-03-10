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В Крыму подготовят иск к организаторам водной блокады
В Крыму подготовят иск к организаторам водной блокады
Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова со стороны Украины. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T14:31
2021-03-10T16:13
армянск
владимир константинов
верховная рада украины
симферополь
республика крым
ссср
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова со стороны Украины.Этим займутся в том числе юристы Госсовета и экспертная группа. Константинов попросил принять участие в работе президиум парламента и включить в нее администрацию на местах.Он напомнил, что перекрытый Украиной Северо-Крымский канал был построен усилиями СССР и стал общесоюзной собственностью. Глава парламента поручил подсчитать ущерб в том числе для оросительной системы Крыма, а также потери от экологической проблемы в Армянске, где из-за отсутствия воды высох кислотонакопитель. В иск необходимо включить суммы, направленные на восстановление водоснабжения, указал он."Особое поручение у меня — совместно с представителями прокуратуры — установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, бывшие наши псевдокрымчане, которые приложили много личных усилий, чтобы эта вода была перекрыта: небезызвестные Сенченко (экс-депутат Верховной рады Украины. — Прим. ред.), Чубаров (руководитель "Меджлиса крымско-татарского народа"*. — Прим. ред.) и другие", — сказал Константиновна заседании президиума парламента.Ситуация с водой в КрымуДо воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, в том числе в Симферополе и Ялте.В декабре воду в Севастополь начали перебрасывать из Кадыковского карьера, резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. В марте запустили в опытную эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек.Ранее в Крыму уже призывали Украину дать объяснения в ЕСПЧ по поводу водной блокады полуострова. По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, украинцам нужно "самим на себя" подать жалобу в Европейский суд и привлечь к ответственности "всех виновных негодяев". * Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20210302/krym-1599533843.html
https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html
армянск
симферополь
республика крым
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армянск, владимир константинов, верховная рада украины, симферополь, республика крым, ссср

В Крыму подготовят иск к организаторам водной блокады

14:31 10.03.2021 (обновлено: 16:13 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мар — РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов поручил подготовить иск к организаторам водной блокады полуострова со стороны Украины.
Этим займутся в том числе юристы Госсовета и экспертная группа. Константинов попросил принять участие в работе президиум парламента и включить в нее администрацию на местах.
Он напомнил, что перекрытый Украиной Северо-Крымский канал был построен усилиями СССР и стал общесоюзной собственностью. Глава парламента поручил подсчитать ущерб в том числе для оросительной системы Крыма, а также потери от экологической проблемы в Армянске, где из-за отсутствия воды высох кислотонакопитель. В иск необходимо включить суммы, направленные на восстановление водоснабжения, указал он.
"Особое поручение у меня — совместно с представителями прокуратуры — установить персональную ответственность лиц, причастных к этому действию. В частности, бывшие наши псевдокрымчане, которые приложили много личных усилий, чтобы эта вода была перекрыта: небезызвестные Сенченко (экс-депутат Верховной рады Украины. — Прим. ред.), Чубаров (руководитель "Меджлиса крымско-татарского народа"*. — Прим. ред.) и другие", — сказал Константиновна заседании президиума парламента.
Аянское водохранилище естественного стока в Симферопольском районе Крыма на реке Аян - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 07:11
В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой

Ситуация с водой в Крыму

До воссоединения Крыма с Россией Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Потом подачу воды в республику прекратили в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решали за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год сильно обмелели из-за засухи. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма ввели режимную подачу воды в дома, в том числе в Симферополе и Ялте.
В декабре воду в Севастополь начали перебрасывать из Кадыковского карьера, резервного водоема у горы Гасфорта и Инкерманского озера. В марте запустили в опытную эксплуатацию новый водозабор на реке Бельбек.
Ранее в Крыму уже призывали Украину дать объяснения в ЕСПЧ по поводу водной блокады полуострова. По мнению первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса, украинцам нужно "самим на себя" подать жалобу в Европейский суд и привлечь к ответственности "всех виновных негодяев".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 16:37
Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым
 
АрмянскВладимир КонстантиновВерховная Рада УкраиныСимферопольРеспублика КрымСССР
 
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