https://ria.ru/20210310/krym-1600590430.html
В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму
В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму
Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:44
2021-03-10T12:44
2021-03-10T12:44
дмитрий песков
москва
турция
анкара
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, поднимается ли вопрос Крыма в отношениях России и Турции."Здесь, наверное, можно говорить о теме, которая относится к категории разногласий. Мы не принимаем позицию Турции по Крыму. Вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию. И мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации", - ответил Песков."Можно", - добавил Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что крымский вопрос не влияет на союзнические отношения двух стран."Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует", - уточнил он.
https://ria.ru/20210304/krym-1599961466.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дмитрий песков, москва, турция, анкара, в мире
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Позиция Турции
по Крыму не влияет на отношения Москвы
и Анкары
, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
Журналисты спросили Пескова, поднимается ли вопрос Крыма в отношениях России и Турции.
"Здесь, наверное, можно говорить о теме, которая относится к категории разногласий. Мы не принимаем позицию Турции по Крыму. Вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию. И мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации", - ответил Песков.
"Можно", - добавил Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что крымский вопрос не влияет на союзнические отношения двух стран.
"Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует", - уточнил он.