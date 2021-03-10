Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210310/krym-1600590430.html
В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму
В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму
Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:44
2021-03-10T12:44
дмитрий песков
москва
турция
анкара
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a9a9cf7ead908b931010c64ca04bd14.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, поднимается ли вопрос Крыма в отношениях России и Турции."Здесь, наверное, можно говорить о теме, которая относится к категории разногласий. Мы не принимаем позицию Турции по Крыму. Вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию. И мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации", - ответил Песков."Можно", - добавил Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что крымский вопрос не влияет на союзнические отношения двух стран."Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует", - уточнил он.
https://ria.ru/20210304/krym-1599961466.html
москва
турция
анкара
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e40cfefa78bcc8f4ad0f420c24ed103.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, москва, турция, анкара, в мире

В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму

12:44 10.03.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, поднимается ли вопрос Крыма в отношениях России и Турции.
"Здесь, наверное, можно говорить о теме, которая относится к категории разногласий. Мы не принимаем позицию Турции по Крыму. Вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию. И мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации", - ответил Песков.
"Можно", - добавил Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что крымский вопрос не влияет на союзнические отношения двух стран.
"Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует", - уточнил он.
Молодые люди на набережной в Алуште - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 17:33
Захарова ответила на заявление главы немецкого МИД о Крыме
 
Дмитрий ПесковМоскваТурцияАнкараВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:27КПРФ внесла в Госдуму проект о приравнивании стипендий к МРОТ
13:23Почти 30 человек погибли при атаке боевиков на церковь в Эфиопии
13:20В МИД ДНР прокомментировали мирный план Киева по Донбассу
13:14В Минцифры прокомментировали сбои в работе сайтов российских госорганов
13:12В России запустили пилотные круизные туры по железной дороге
13:09Первый фигурант дела о незаконных акциях в Москве получил условный срок
13:09ЕР создала оргкомитет по проведению праймериз к выборам в Госдуму
13:07Официальный курс евро на четверг снизился на 21 копейку
13:05Железняк прокомментировал ситуацию с новым планом по Донбассу
13:05Пензенский подросток признался, что планировал массовое убийство в школе
13:01У журналистов "Новой газеты", освещавших протесты, не выявили травм
13:00"Роскосмос" уточнил время перестыковки корабля "Союз" на МКС
12:58В Кремле оценили ситуацию с работой зарубежных соцсетей в России
12:58Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий
12:56Руководитель аппарата парламента Армении подал в отставку
12:56Сайты Кремля и правительства восстановили работу
12:54Сайт Совфеда восстановил работу
12:53В Петербурге рассмотрят инцидент с участием депутата Резника
12:49Руководство ВС Армении поддержало призыв к отставке Пашиняна
12:49В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
Лента новостейМолния