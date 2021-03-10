https://ria.ru/20210310/krym-1600590430.html

В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму

В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму

Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T12:44

2021-03-10T12:44

2021-03-10T12:44

дмитрий песков

москва

турция

анкара

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2a9a9cf7ead908b931010c64ca04bd14.jpg

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Позиция Турции по Крыму не влияет на отношения Москвы и Анкары, хотя РФ ее не принимает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, поднимается ли вопрос Крыма в отношениях России и Турции."Здесь, наверное, можно говорить о теме, которая относится к категории разногласий. Мы не принимаем позицию Турции по Крыму. Вместе с тем мы терпеливо продолжаем разъяснять нашу позицию. И мы уверены, что рано или поздно наши турецкие коллеги и партнеры поймут правильность и обоснованность позиции Российской Федерации", - ответил Песков."Можно", - добавил Песков, отвечая на вопрос, можно ли сказать, что крымский вопрос не влияет на союзнические отношения двух стран."Собственно, понимаете, для нас такого вопроса, как крымский вопрос, не существует", - уточнил он.

https://ria.ru/20210304/krym-1599961466.html

москва

турция

анкара

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, москва, турция, анкара, в мире