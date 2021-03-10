https://ria.ru/20210310/kosmos-1600685840.html

Экипаж МКС заделал вторую трещину в российском модуле

Экипаж МКС заделал вторую трещину в российском модуле

Экипаж Международной космической станции (МКС) заделал вторую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, следует из переговоров... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T22:02

2021-03-10T22:02

2021-03-10T22:02

хочу стать космонавтом

сергей кудь-сверчков

кэтлин рубинс

земля

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) заделал вторую трещину в российском модуле "Звезда", приведшую к утечке воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Согласно переговорам, космонавт Сергей Рыжиков в промежуточной камере модуля "Звезда" нанес второй слой герметика на вторую трещину, находящуюся в районе трубопровода системы обеспечения теплового режима.Ранее представитель пресс-службы ракетно-космической корпорации "Энергия" (предприятие "Роскосмоса") сообщил РИА Новости, что после заделки двух трещин экипаж станции 12 марта закроет люк в промежуточную камеру модуля "Звезда" для проверки ее герметичности.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В октябре 2020 года экипаж обнаружил первую трещину в промежуточной камере модуля "Звезда" и в марте 2021 года заделал ее. Как ранее сообщили РИА Новости в "Роскосмосе", эта трещина не угрожала станции и экипажу. Позже стало известно о наличии второй трещины, которую экипаж также заделал в марте.Из-за негерметичности, которая эквивалентна отверстию диаметром 0,2 миллиметра, давление воздуха на станции падает за сутки до 0,4 миллиметра ртутного столба, однако это далеко до аварийных значений – от 0,5 миллиметра в минуту. Для компенсации утечки МКС регулярно требуется наддувать воздухом, азотом и кислородом. Их запасы имеются как на станции, так и подвозятся с Земли на грузовых кораблях.Сейчас на МКС помимо Рыжикова работают россиянин Сергей Кудь-Сверчков, американцы Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

https://ria.ru/20210310/mks-1600596014.html

https://ria.ru/20210309/mks-1600401879.html

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сергей кудь-сверчков, кэтлин рубинс, земля, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос