https://ria.ru/20210310/korruptsiya-1600636131.html
Госдума в I чтении приняла проект освобождения от наказания за коррупцию
Госдума в I чтении приняла проект освобождения от наказания за коррупцию
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не наказывать чиновников за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, если это... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T16:20
2021-03-10T16:20
2021-03-10T19:15
василий пискарев
госдума рф
коррупция
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не наказывать чиновников за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, если это произошло по не зависящим от них обстоятельствам.Имеются в виду ситуации, когда в силу форс-мажорных обстоятельств чиновник не смог полностью выполнить антикоррупционные требования.Как ранее пояснил глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, законопроект не касается уголовного преследования — оно остается.Он напомнил, что в уголовном праве есть свой институт непреодолимой силы. Эта инициатива касается ответственности госслужащих за неисполнение обязательств в части запретов и ограничений.Законопроект предусматривает, что физлицо освобождают от ответственности, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей по противодействию коррупции признают следствием не зависящих от него обстоятельств. Ими будут признавать чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых "нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть". К ним предлагают отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госурганами, в том числе иностранными. такими обстоятельствами не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления", а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица.
https://ria.ru/20210309/korruptsiya-1600432034.html
https://ria.ru/20210309/vzyatki-1600397713.html
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василий пискарев, госдума рф, коррупция
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Госдума
приняла в первом чтении законопроект, позволяющий не наказывать чиновников за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, если это произошло по не зависящим от них обстоятельствам.
Имеются в виду ситуации, когда в силу форс-мажорных обстоятельств чиновник не смог полностью выполнить антикоррупционные требования.
Как ранее пояснил глава профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев,
законопроект не касается уголовного преследования — оно остается.
Он напомнил, что в уголовном праве есть свой институт непреодолимой силы. Эта инициатива касается ответственности госслужащих за неисполнение обязательств в части запретов и ограничений.
Законопроект предусматривает, что физлицо освобождают от ответственности, если несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей по противодействию коррупции признают следствием не зависящих от него обстоятельств. Ими будут признавать чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, которых "нельзя было ожидать или избежать либо которые нельзя было преодолеть". К ним предлагают отнести стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, террористические акты, запретительные или ограничительные меры, принимаемые госурганами, в том числе иностранными. такими обстоятельствами не могут быть признаны "регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления", а также обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица.