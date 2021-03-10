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Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19
Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19
Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:41
2021-03-10T18:29
коронавирус covid-19
здоровье - общество
испания
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert.Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусом взрослых, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20 процентов выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания

Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19

17:41 10.03.2021 (обновлено: 18:29 10.03.2021)
 
© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© Depositphotos / Ronstik
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert.
Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусом взрослых, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.
Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20 процентов выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.
Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.
Медик и пациент - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 14:13Распространение коронавируса
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