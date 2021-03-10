https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600652261.html
Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19
Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19
Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T17:41
2021-03-10T17:41
2021-03-10T18:29
коронавирус covid-19
здоровье - общество
испания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155308/89/1553088913_0:297:3072:2025_1920x0_80_0_0_294349477bad0e2ec74586af155363ce.jpg
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert.Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусом взрослых, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20 процентов выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.
https://ria.ru/20210310/faktor-1600611672.html
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155308/89/1553088913_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_88b2d9ac76a10bb00c5eaebd3020206a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости.
Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert.
Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусом взрослых, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.
Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20 процентов выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.
Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.