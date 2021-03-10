https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600652261.html

Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19

Названа добавка, снижающая риск смерти при COVID-19

Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T17:41

2021-03-10T17:41

2021-03-10T18:29

коронавирус covid-19

здоровье - общество

испания

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert.Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 зараженных коронавирусом взрослых, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20 процентов выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.

https://ria.ru/20210310/faktor-1600611672.html

испания

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, испания