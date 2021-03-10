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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600574060.html
В России за сутки выписали 13 350 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 13 350 переболевших COVID-19
За сутки в РФ выписаны 13 350 человек после COVID-19, за все время - 3 945 527, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:29
2021-03-10T11:29
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 13 350 человек после COVID-19, за все время - 3 945 527, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 350 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 945 527", — говорится в сообщении.В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 2 749 человек, в Москве - 1 453, Подмосковье - 622.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки выписали 13 350 переболевших COVID-19

11:29 10.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
Врачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 13 350 человек после COVID-19, за все время - 3 945 527, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 13 350 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 945 527", — говорится в сообщении.
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06:47Распространение коронавируса
Названы симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом
В частности, в Санкт-Петербурге выписаны 2 749 человек, в Москве - 1 453, Подмосковье - 622.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
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