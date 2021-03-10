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В Москве выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1116, Санкт-Петербурге - 959, Нижегородской области - 378, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:24
2021-03-10T11:24
2021-03-10T11:24
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санкт-петербург
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1116, Санкт-Петербурге - 959, Нижегородской области - 378, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1116, 2. Санкт-Петербург - 959, 3. Нижегородская область - 378", - говорится в сообщении.
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