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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600572830.html
В Москве выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1116, Санкт-Петербурге - 959, Нижегородской области - 378, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:24
2021-03-10T11:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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коронавирусы
здоровье - общество
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нижегородская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1116, Санкт-Петербурге - 959, Нижегородской области - 378, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1116, 2. Санкт-Петербург - 959, 3. Нижегородская область - 378", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, нижегородская область, санкт-петербург, общество

В Москве выявили 1116 новых случаев заражения коронавирусом

11:24 10.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке
Врач бригады скорой медицинской помощи, которая доставила пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1116, Санкт-Петербурге - 959, Нижегородской области - 378, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 1116, 2. Санкт-Петербург - 959, 3. Нижегородская область - 378", - говорится в сообщении.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваНижегородская областьСанкт-ПетербургОбщество
 
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