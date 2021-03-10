https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600572343.html

В России выявили 9079 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 9079 новых случаев заражения коронавирусом

Второй день подряд в России меньше десяти тысяч случаев заражения СOVID-19 за сутки — 9079, а вчера таких было 9445. Об этом сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T11:22

2021-03-10T11:22

2021-03-10T12:58

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Второй день подряд в России меньше десяти тысяч случаев заражения СOVID-19 за сутки — 9079, а вчера таких было 9445. Об этом сообщил оперативный штаб.Это минимальный показатель с 2 октября (9412). Темп прироста за сутки уменьшился до 0,21 процента. Умерли 466 человек, выздоровели 13 350.Больше всего новых пациентов в Москве (1116, днем ранее было 1066), Санкт-Петербурге (959) и Нижегородской области (378), меньше всего — в Туве (семь), Еврейской автономии (пять) и Республике Алтай, а также в Магаданской и Сахалинской областях (по четыре).Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 351 553, скончались 90 275 человек, выздоровели — 3 945 527.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 117,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600548043.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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