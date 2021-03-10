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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600572343.html
В России выявили 9079 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 9079 новых случаев заражения коронавирусом
Второй день подряд в России меньше десяти тысяч случаев заражения СOVID-19 за сутки — 9079, а вчера таких было 9445. Об этом сообщил оперативный штаб. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T11:22
2021-03-10T12:58
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Второй день подряд в России меньше десяти тысяч случаев заражения СOVID-19 за сутки — 9079, а вчера таких было 9445. Об этом сообщил оперативный штаб.Это минимальный показатель с 2 октября (9412). Темп прироста за сутки уменьшился до 0,21 процента. Умерли 466 человек, выздоровели 13 350.Больше всего новых пациентов в Москве (1116, днем ранее было 1066), Санкт-Петербурге (959) и Нижегородской области (378), меньше всего — в Туве (семь), Еврейской автономии (пять) и Республике Алтай, а также в Магаданской и Сахалинской областях (по четыре).Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 351 553, скончались 90 275 человек, выздоровели — 3 945 527.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 117,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В России выявили 9079 новых случаев заражения коронавирусом

11:22 10.03.2021 (обновлено: 12:58 10.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве
Медик и пациент в приемном отделении городской клинической больницы №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Второй день подряд в России меньше десяти тысяч случаев заражения СOVID-19 за сутки — 9079, а вчера таких было 9445. Об этом сообщил оперативный штаб.
Это минимальный показатель с 2 октября (9412).
Темп прироста за сутки уменьшился до 0,21 процента. Умерли 466 человек, выздоровели 13 350.
Больше всего новых пациентов в Москве (1116, днем ранее было 1066), Санкт-Петербурге (959) и Нижегородской области (378), меньше всего — в Туве (семь), Еврейской автономии (пять) и Республике Алтай, а также в Магаданской и Сахалинской областях (по четыре).
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая 2020, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
Общее число случаев COVID-19 в России достигло 4 351 553, скончались 90 275 человек, выздоровели — 3 945 527.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается более 116,8 миллиона заразившихся, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 117,5 миллиона. Более 2,6 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия и Бразилия. Россия в этом списке занимает четвертое место, опережая Великобританию, Францию, Испанию, Италию, Турцию и Германию.
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
06:47Распространение коронавируса
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