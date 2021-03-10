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В Петербурге замедлился спад второй волны коронавируса
В Петербурге замедлился спад второй волны коронавируса
Спад второй волны COVID-19 в Санкт-Петербурге идет крайне медленно, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T09:44
2021-03-10T09:44
2021-03-10T09:44
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Спад второй волны COVID-19 в Санкт-Петербурге идет крайне медленно, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса."Стихание второй волны происходит крайне медленно", – говорится в материалах совета.Отмечается, что тренд на снижение распространения инфекции в Петербурге замедлился, показатель госпитализаций остается на высоком плато."Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией… Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию и высокую вероятность нового роста заболеваемости, межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции", - говорится в материалах.По данным совета, после проведения более 435 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости.
Спад второй волны COVID-19 в Санкт-Петербурге
идет крайне медленно, сообщает межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса.
"Стихание второй волны происходит крайне медленно", – говорится в материалах совета.
Отмечается, что тренд на снижение распространения инфекции в Петербурге замедлился, показатель госпитализаций остается на высоком плато.
"Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией… Учитывая нестабильную эпидемиологическую ситуацию и высокую вероятность нового роста заболеваемости, межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают петербуржцев, не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации, своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции", - говорится в материалах.
По данным совета, после проведения более 435 тысяч инъекций вакцины (суммарно первый и второй компоненты) в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки.