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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600548043.html
Названы симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом
Названы симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом
Российские медики в настоящее время относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Об... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T06:47
2021-03-10T06:47
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
весь мир
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские медики в настоящее время относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Об этом, как сообщает РИА "Воронеж", заявила главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.По ее словам, такой подход объясняется тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поражения, как в легочной ткани, есть везде – в почках, печени, коже.Костина отметила, что пациент не избавляется от коронавируса до выписки. Болезнь у некоторых протекает от шести до восьми месяцев. Острая фаза с осложнениями может длиться до четырех недель после выписки. Далее в срок от четырех до двенадцати недель идет подострая фаза. Симптомы в это время то регрессируют, то прогрессируют, рассказала пульмонолог.Через три месяца после появления первых признаков коронавируса начинается так называемый "чистый постковид". Этот период характеризуется признаками, схожими с системным васкулитом, который сопровождается симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, а также неврологическими и постреанимационными симптомами, отметила пульмонолог.ВОЗ объявила о всемирной пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Из-за этого многие страны мира ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Сейчас оно постепенно восстанавливается по мере улучшения эпидемиологической обстановки.По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания; Россия занимает в этом списке пятое место.Системные васкулиты – разнородная группа заболевания, в основе которых лежит воспаление сосудистой стенки. При этом в зависимости от типа пораженного сосуда и характера воспаления, имеет место особенная клиническая симптоматика с поражением разных органов и тканей.
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, весь мир

Названы симптомы, возникающие спустя месяцы после заражения коронавирусом

06:47 10.03.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВременный госпиталь COVID-19 в "Крылатском"
Временный госпиталь COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Российские медики в настоящее время относятся к COVID-19 не как к респираторной инфекции, поражающей легочную ткань, а скорее как к системному васкулиту. Об этом, как сообщает РИА "Воронеж", заявила главный внештатный пульмонолог Воронежской области Наталья Костина.
По ее словам, такой подход объясняется тем, что вирус воздействует на эндотелий сосудов во всех органах. Поражения, как в легочной ткани, есть везде – в почках, печени, коже.
Костина отметила, что пациент не избавляется от коронавируса до выписки. Болезнь у некоторых протекает от шести до восьми месяцев. Острая фаза с осложнениями может длиться до четырех недель после выписки. Далее в срок от четырех до двенадцати недель идет подострая фаза. Симптомы в это время то регрессируют, то прогрессируют, рассказала пульмонолог.
Через три месяца после появления первых признаков коронавируса начинается так называемый "чистый постковид". Этот период характеризуется признаками, схожими с системным васкулитом, который сопровождается симптомами со стороны желудочно-кишечного тракта, а также неврологическими и постреанимационными симптомами, отметила пульмонолог.
Сотрудник скорой медицинской помощи у приемного отделения клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 06:50Распространение коронавируса
Эксперт Минздрава назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России
ВОЗ объявила о всемирной пандемии COVID-19 11 марта прошлого года. Из-за этого многие страны мира ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. Сейчас оно постепенно восстанавливается по мере улучшения эпидемиологической обстановки.
По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания; Россия занимает в этом списке пятое место.
Системные васкулиты – разнородная группа заболевания, в основе которых лежит воспаление сосудистой стенки. При этом в зависимости от типа пораженного сосуда и характера воспаления, имеет место особенная клиническая симптоматика с поражением разных органов и тканей.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Весь мир
 
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