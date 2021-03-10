https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600545775.html

Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19

Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19

Новые штаммы коронавируса появляются в большинстве случаев в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T03:11

2021-03-10T03:11

2021-03-10T03:11

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса появляются в большинстве случаев в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, сообщил РИА Новости главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.При этом он отметил, что носитель COVID-19 не всегда может заражать окружающих, поскольку "это зависит от того, какое количество вируса выделяет человек"."Вируса может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается. Но если его будет достаточно, чтобы заразить кого-то, и этот кто-то будет в активном процессе и восприимчив к вирусу, то у этого человека будет активная форма заболевания, вирус будет выделяться и попадет дальше как источник нового подтипа", - пояснил инфекционист.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество