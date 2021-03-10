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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600545775.html
Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19
Новые штаммы коронавируса появляются в большинстве случаев в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T03:11
2021-03-10T03:11
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса появляются в большинстве случаев в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, сообщил РИА Новости главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.При этом он отметил, что носитель COVID-19 не всегда может заражать окружающих, поскольку "это зависит от того, какое количество вируса выделяет человек"."Вируса может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается. Но если его будет достаточно, чтобы заразить кого-то, и этот кто-то будет в активном процессе и восприимчив к вирусу, то у этого человека будет активная форма заболевания, вирус будет выделяться и попадет дальше как источник нового подтипа", - пояснил инфекционист.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

Врач рассказал, у кого чаще всего находят новые штаммы COVID-19

03:11 10.03.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкГоспиталь для пациентов с COVID-19
Госпиталь для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Новые штаммы коронавируса появляются в большинстве случаев в организме людей с хроническими, онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, сообщил РИА Новости главврач медцентра "Лидер медицины", врач-инфекционист Евгений Тимаков.
"У людей, у которых вирус сохраняется длительное время - это люди с хроническими болезнями, аутоиммунными заболеваниями, с ослабленным иммунитетом, с онкологическими, у них иммунный ответ в организме снижен сам по себе, и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета. И у этих людей вирус начинает мутировать. То есть он в организме размножается, и жизнеспособны те мутации, которых иммунитет не видит. И этот человек, если он выделяет (активно размножающийся) вирус во внешнюю среду, может являться источником инфекций новых мутаций коронавируса. То есть новых подтипов", - сказал Тимаков.
При этом он отметил, что носитель COVID-19 не всегда может заражать окружающих, поскольку "это зависит от того, какое количество вируса выделяет человек".
"Вируса может быть недостаточно для заражения, и дальше он не передается. Но если его будет достаточно, чтобы заразить кого-то, и этот кто-то будет в активном процессе и восприимчив к вирусу, то у этого человека будет активная форма заболевания, вирус будет выделяться и попадет дальше как источник нового подтипа", - пояснил инфекционист.
 
Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
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