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Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь актриса Ирина... РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T01:33
2021-03-10T01:33
2021-03-10T09:00
культура
иосиф конопацкий
тронхейм
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая.В последние годы артист проживал в норвежском городе Тронхейм.В театре и кино Конопацкий проработал 60 лет, с 1940 по 2000 год. Свои первые роли он исполнял в Городском театре в Котласе, позже выходил на сцену в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре. В 29 лет он продолжил актерскую деятельность в Ленинграде.Был занят в спектаклях "Дело", "Хождение по мукам", "Совесть", "Хочу верить", "Забыть Герострата", "Не беспокойся, мама", "Убийство Гонзаго", "Закон вечности", "Генерал Серпилин", "Колыма", "Невеста из Парижа" и других постановках. Кинозрителям Конопацкий запомнился благодаря ролям в фильмах "713-й просит посадку", "Иду на грозу", "Начальник Чукотки", "Мятежная застава", "Ход белой королевы", "Рожденная революцией", "Не болит голова у дятла", "Время летать".
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иосиф конопацкий, тронхейм
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости.
Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий
умер на 96-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook
сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая.
"Мой папа, Конопацкий Иосиф Николаевич, поздравив нас с дочкой с наступающим женским днем 7 марта, 8 взял… и ушел…", - написала она.
В последние годы артист проживал в норвежском городе Тронхейм
.
В театре и кино Конопацкий проработал 60 лет, с 1940 по 2000 год. Свои первые роли он исполнял в Городском театре в Котласе
, позже выходил на сцену в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре
. В 29 лет он продолжил актерскую деятельность в Ленинграде
.
Был занят в спектаклях "Дело", "Хождение по мукам", "Совесть", "Хочу верить", "Забыть Герострата", "Не беспокойся, мама", "Убийство Гонзаго", "Закон вечности", "Генерал Серпилин", "Колыма", "Невеста из Парижа" и других постановках.
Кинозрителям Конопацкий запомнился благодаря ролям в фильмах "713-й просит посадку", "Иду на грозу", "Начальник Чукотки", "Мятежная застава", "Ход белой королевы", "Рожденная революцией", "Не болит голова у дятла", "Время летать".