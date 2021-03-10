https://ria.ru/20210310/konopatskiy-1600543548.html

Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

Умер народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий

Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь актриса Ирина... РИА Новости, 10.03.2021

2021-03-10T01:33

2021-03-10T01:33

2021-03-10T09:00

культура

иосиф конопацкий

тронхейм

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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Актер театра и кино, народный артист РСФСР Иосиф Конопацкий умер на 96-м году жизни. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его дочь актриса Ирина Конопацкая.В последние годы артист проживал в норвежском городе Тронхейм.В театре и кино Конопацкий проработал 60 лет, с 1940 по 2000 год. Свои первые роли он исполнял в Городском театре в Котласе, позже выходил на сцену в Рижском театре, Тбилисском драматическом театре имени Александра Грибоедова, в Иркутском драматическом театре. В 29 лет он продолжил актерскую деятельность в Ленинграде.Был занят в спектаклях "Дело", "Хождение по мукам", "Совесть", "Хочу верить", "Забыть Герострата", "Не беспокойся, мама", "Убийство Гонзаго", "Закон вечности", "Генерал Серпилин", "Колыма", "Невеста из Парижа" и других постановках. Кинозрителям Конопацкий запомнился благодаря ролям в фильмах "713-й просит посадку", "Иду на грозу", "Начальник Чукотки", "Мятежная застава", "Ход белой королевы", "Рожденная революцией", "Не болит голова у дятла", "Время летать".

https://ria.ru/20210309/ivanova-1600407793.html

тронхейм

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иосиф конопацкий, тронхейм