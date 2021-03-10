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В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
Россия ценит волю Турции к поиску компромисса для решения самых сложных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:49
2021-03-10T12:49
россия
дмитрий песков
владимир путин
турция
в мире
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия ценит волю Турции к поиску компромисса для решения самых сложных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, как президент РФ Владимир Путин видит сейчас российско-турецкие отношения и можно ли назвать Турцию одним из главных союзников России."Безусловно, Турция - это очень важный партнер Российской Федерации, стратегический партнер Российской Федерации", - ответил Песков.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что у двух стран плотное взаимодействие практически по всем региональным вопросам, в частности по работе российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху."Вы знаете, что взаимодействие по Сирии очень активное ведется и, несмотря на сложные моменты, которые случались в Сирии, двум президентам всегда удавалось найти компромисс", - добавил Песков."Мы высоко ценим политическую волю к поискам компромисса даже в сложных ситуациях наших партнеров", - сказал он.Песков добавил, что есть также большой комплекс торгово-экономических отношений, и назвал эту кооперацию "главным фундаментом" отношений РФ и Турции. "Вы знаете, что речь идет и о долгосрочных проектах, и о сотрудничестве в области энергетики. Комплекс действительно очень большой, и речь идет о настоящем партнерстве, взаимовыгодном партнерстве", - заключил он.
https://ria.ru/20210310/krym-1600590430.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/karlov-1600504000.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин, турция, в мире

В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса

12:49 10.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия ценит волю Турции к поиску компромисса для решения самых сложных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Журналисты спросили Пескова, как президент РФ Владимир Путин видит сейчас российско-турецкие отношения и можно ли назвать Турцию одним из главных союзников России.
"Безусловно, Турция - это очень важный партнер Российской Федерации, стратегический партнер Российской Федерации", - ответил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что у двух стран плотное взаимодействие практически по всем региональным вопросам, в частности по работе российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху.
Крым - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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"Вы знаете, что взаимодействие по Сирии очень активное ведется и, несмотря на сложные моменты, которые случались в Сирии, двум президентам всегда удавалось найти компромисс", - добавил Песков.
"Мы высоко ценим политическую волю к поискам компромисса даже в сложных ситуациях наших партнеров", - сказал он.
Песков добавил, что есть также большой комплекс торгово-экономических отношений, и назвал эту кооперацию "главным фундаментом" отношений РФ и Турции. "Вы знаете, что речь идет и о долгосрочных проектах, и о сотрудничестве в области энергетики. Комплекс действительно очень большой, и речь идет о настоящем партнерстве, взаимовыгодном партнерстве", - заключил он.
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