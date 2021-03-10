https://ria.ru/20210310/kompromiss-1600592178.html
В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
В Кремле отметили волю Турции к поиску компромисса
Россия ценит волю Турции к поиску компромисса для решения самых сложных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T12:49
2021-03-10T12:49
2021-03-10T12:49
россия
дмитрий песков
владимир путин
турция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_87:369:3072:2048_1920x0_80_0_0_70e5326d418dd13e5c840cf99b49f347.jpg
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Россия ценит волю Турции к поиску компромисса для решения самых сложных вопросов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Журналисты спросили Пескова, как президент РФ Владимир Путин видит сейчас российско-турецкие отношения и можно ли назвать Турцию одним из главных союзников России."Безусловно, Турция - это очень важный партнер Российской Федерации, стратегический партнер Российской Федерации", - ответил Песков.Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что у двух стран плотное взаимодействие практически по всем региональным вопросам, в частности по работе российско-турецкого мониторингового центра по Карабаху."Вы знаете, что взаимодействие по Сирии очень активное ведется и, несмотря на сложные моменты, которые случались в Сирии, двум президентам всегда удавалось найти компромисс", - добавил Песков."Мы высоко ценим политическую волю к поискам компромисса даже в сложных ситуациях наших партнеров", - сказал он.Песков добавил, что есть также большой комплекс торгово-экономических отношений, и назвал эту кооперацию "главным фундаментом" отношений РФ и Турции. "Вы знаете, что речь идет и о долгосрочных проектах, и о сотрудничестве в области энергетики. Комплекс действительно очень большой, и речь идет о настоящем партнерстве, взаимовыгодном партнерстве", - заключил он.
https://ria.ru/20210310/krym-1600590430.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210309/karlov-1600504000.html
россия
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598163309_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f92ecd1700dd24b82021e25e72b411cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, турция, в мире