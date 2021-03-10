https://ria.ru/20210310/kompensatsii-1600604895.html
"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии на ТЭЦ-3
"Норникель" полностью выплатил компенсацию из-за аварии на ТЭЦ-3
"Норникель" выплатил 146,2 миллиарда рублей, возместив ущерб, который компания нанесла окружающей среде из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске. РИА Новости, 10.03.2021
2021-03-10T13:36
2021-03-10T13:36
2021-03-10T14:59
разлив дизельного топлива в норильске
норильский никель
норильск
происшествия
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МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. "Норникель" выплатил 146,2 миллиарда рублей, возместив ущерб, который компания нанесла окружающей среде из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ в Норильске.В пресс-релизе компании отмечается, что 145,5 миллиарда рублей ушли в федеральный бюджет, а еще около 700 миллионов — в бюджет муниципального образования — город Норильск.Двадцать девятого мая один из резервуаров с дизтопливом на норильской ТЭЦ-3 получил повреждения из-за резкой просадки опор фундамента, что привело к утечке около 21 тысячи тонн горючего. Нефтепродукты попали в несколько водоемов, вводился режим ЧС. Возбуждены несколько уголовных дел.Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей. "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше — 21,4 миллиарда рублей. Однако Арбитражный суд Красноярского края принял сторону истца и назначил штраф 146,2 миллиарда.
https://ria.ru/20210224/nornikel-1598841462.html
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разлив дизельного топлива в норильске, норильский никель, норильск, происшествия